Bounding na escalada K1 em Innsbruck – o que esperar

Innsbruck tem sido um abrigo para aventureiros. Com sua história cheia de montanhismo, esta cidade respira uma cultura de escalada, além de muitas outras buscas ao ar livre. Das simples oportunidades de Boulder nas rochas de calcário de Karwendel, a Innsbruck oferece um playground vertical para escaladores de todas as habilidades. Embora tenhamos escalado um pouco no passado, somos muito iniciantes, por isso ficamos felizes por estar no centro de escalada K1, pronto para experimentar nossas habilidades com uma rocha de baixo nível.

Tendo aberto em maio de 2017, o K1 Climbing Center é um centro moderno construído com um interior espaçoso. Com paredes atingindo até 17 metros, o centro serve uma gama inteira de habilidades.

Felizmente, estávamos em níveis baixos, então tudo o que precisávamos era escalar sapatos-não cordas ou tiras, apenas nós, a parede e a gravidade … e críticas um pouso bem cheio.

Para nos guiar pela cúpula, tivemos a sorte de ter Mira, um treinador alemão que agora vive em Innsbruck.

Começamos com alguns exercícios de aquecimento, para que estamos bem esticados-fazemos nossas mãos, rolando nossos pulsos e tocando os dedos dos pés (o último não é algo que eu sou muito bom!). Com nossos corpos preparados (gentil!), Definimos uma parte da parede, encontrando para nos combinarmos enquanto fazemos o nosso caminho.

Mira mostrou como poderíamos mudar nosso corpo durante a diversão, incentive -nos a experimentar diferentes técnicas, como mudar nosso peso suavemente e manter nossos quadris perto da parede.

Nossas primeiras tentativas foram bastante difíceis e muito menos fofas, mas com a prática, fizemos um pouco de progresso e mudamos para outra parte da parede para testar alguns blocos feitos em cores diferentes, dependendo do seu nível de dificuldade.

Há um caleidoscópio de diferentes desafios – eu consegui concluir cerca de 1 ou 2 classificada, mas um grau 3 está além de mim, então descansei e deixo as “crianças” tentarem a mão em rotas mais avançadas. Mira, sempre a treinadora de pacientes, ofereceu seus conselhos e encorajamento enquanto enfrentavam sequências proeminentes e mais complexas.

E quando nossa sessão terminou, nossos músculos nos atingiram, mas ficamos com um senso de conclusão satisfatório. Bouldering definitivamente nos questionou, mas foi sem dúvida divertido e gratificante algumas horas. Em um lugar como o Innsbruck, onde as montanhas Beckon e o cultivo de escalada prospera, a alegria de escalar novos patamares nunca está longe.

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Tourism Innsbruck.

Paul Johnson Paul Johnson é o autor de uma luxuosa viagem de blog e trabalha no setor de viagens há mais de 30 anos. Ele é o vencedor das inovações no prêmio de Melhor Viagem de Viagens da Viagem da revista Wired. Além de outros prêmios, o blog também foi eleito “um dos melhores blogs de viagens do mundo” e “Best for Luxury” pela Telegraph.