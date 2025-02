Brand USA appoints Leah Chandler as new Chief Marketing Officer

Leah Chandler (diretor de marketing) “/>

A Brand USA, a organização de marketing de destino dos Estados Unidos, anunciou a nomeação de Leah Chandler, CDME, como seu novo diretor de marketing, em 17 de março. Chandler traz mais de 20 anos de experiência em marketing de marca, publicidade e destino dentro do marketing de destino na indústria de viagens e turismo. Em seu novo cargo, ele supervisionará a estratégia de marketing global da Brand USA, com foco em inspirar viagens internacionais aos Estados Unidos por meio de campanhas e iniciativas inovadoras que elevam a presença do país como principal destino global. Dixon, presidente e CEO da Brand USA, expressou o entusiasmo pela nomeação de Chandler, declarando: “Estou muito satisfeito em receber a equipe de marca dos EUA como diretor de marketing. Sua vasta experiência em liderança de marketing e destino melhorará muito nossas estratégias de marketing de longo prazo, ajudará a expandir a consciência mundial da marca e fortalecer a posição dos Estados Unidos como o principal destino de viagem aspiracional do mundo.

A nomeação de Chandler faz parte da expansão da liderança após a nomeação de Dixon como CEO em julho de 2024. Sua chegada atinge um momento fundamental para o setor internacional de viagens internacional dos Estados Unidos, que está em transição da recuperação para o crescimento e estabelece novos registros. Dixon também apontou: “Traga Leah a bordo de nossa equipe de liderança e nos prepara para promover nossa abordagem estratégica ao marketing do consumidor, criação de conteúdo, programas e análises de parceiros”.

Antes de ingressar na Brand USA, Chandler atuou como diretora de marketing da Discover Porto Rico, onde desempenhou um papel fundamental no reposicionamento da marca, promovendo o crescimento do turismo e o lançamento da bem -sucedida campanha de “Live Boricua”. Sua experiência anterior também inclui a liderança do crescimento turístico de Branson por cinco anos consecutivos.

Chandler compartilhou sua emoção, dizendo: “Sinto -me honrado em ingressar na marca dos EUA em um momento tão transformador para a indústria. Espero trabalhar com Fred e toda a equipe para inspirar viajantes em todo o mundo e promover um impacto econômico significativo. marca, publicidade., criação de conteúdo, marketing digital e pesquisa.