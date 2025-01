Brand USA Hosts 11th India sales and media mission in Hyderabad

A Brand USA organizou sua 11ª missão de mídia e vendas na Índia, de 20 a 22 de janeiro de 2025, no Taj Krishna em Hyderabad. A missão deste ano foi liderada por Fred Dixon, presidente e CEO da Brand USA, juntamente com outros seis CEOs que representam destinos nos EUA e uma agência receptiva de luxo. A delegação do CEO foi composta por Simon Brooks, presidente do Bonotel; John Percy, presidente e CEO da Destination Niagara USA; Doug Bourgeois, Secretário Adjunto de Turismo, Escritório de Turismo de Louisiana; Martha Sheridan, presidente e CEO do Meet Boston; Todd Davidson, CEO da Travel Oregon; e Liz Bittner, presidente e CEO da Travel South USA. Executivos seniores da Brand USA, como Angie Briggs, vice-presidente sênior de Parcerias e Engajamento da Indústria; Chris Heywood, vice-presidente sênior de relações públicas; e Jackie Ennis, vice-presidente de Desenvolvimento Comercial Global, também participaram do evento. A missão contou com a participação de 48 empresas de turismo americanas e 67 expositores, interagindo com 123 altos funcionários indianos do setor de viagens e da mídia.

Em 2024, a Índia foi responsável por 2,19 milhões de chegadas aos EUA, um aumento de 24,3% em relação a 2023. Isto colocou a Índia como o segundo maior mercado de origem estrangeira (excluindo Canadá e México) e o quarto maior no geral para chegadas internacionais aos Estados Unidos. EUA

Fred Dixon comentou: “Estamos muito satisfeitos por ver um grande número de chegadas da Índia, o que valida os nossos esforços anteriores e reafirma o nosso compromisso para o futuro. A missão de mídia e vendas da Brand USA India é crucial para expandir as oportunidades para empresas e destinos de viagens nos EUA, promovendo conexões mais fortes e incentivando mais viagens”.

Com a expansão da conectividade de voos, incluindo serviços diretos da Air India para cinco cidades importantes dos EUA, a missão solidificou ainda mais a importância da Índia como um mercado-chave para o turismo dos EUA.