Britain's Airport Coordination beats Qantas-Virgin JV to manage slots in Sydney

A coordenação do aeroporto da Grã -Bretanha (ACL) venceu uma proposta liderada pelo governo para administrar espaços para levar e pousar no aeroporto de Sydney, informou o ministro dos Transportes da Austrália na terça -feira, substituindo uma empresa conjunta entre a Qantas e a Virgin Australia.

A ACL é o coordenador de slot para mais de 76 aeroportos em todo o mundo, mostra seu site, incluindo ocupado e complexo como London Heathrow, Dubai, Abu Dhabi e Auckland.

A entidade britânica assumirá a coordenação do Aeroporto da Austrália, a empresa conjunta entre a maior transportadora da Austrália, Qantas e Bain Capital, Virgin Australia, que atribuiu espaços em Sydney desde que o esquema original foi legislado em 1997.

O gerenciamento de slots no aeroporto mais movimentado da Austrália está sob o crescente escrutínio do governo pelas acusações das duas principais companhias aéreas do país, explorando sua influência, monopolizando os slots durante o horário de pico frequentemente cancelando os vôos no último minuto em rotas com as rotas com Altas frequências, como Sydney-Melbourne.

O CEO do Aeroporto de Sydney, Scott Charlton, disse que a nomeação de “um novo gerente independente de tragamonas marca outro passo em direção a uma estrutura de slot mais competitiva, transparente e eficiente no aeroporto de Sydney”.

“O aeroporto de Sydney continuará trabalhando de forma construtiva com todas as partes interessadas sobre a implementação de compromissos adicionais, incluindo um período de recuperação e um regime de conformidade fortalecido”, disse ele.

Qantas e a Virgin Australia não responderam imediatamente ao pedido de comentários. O Ministro dos Transportes, Catherine King, invadiu o caminho para um novo gerente de caça-níqueis no aeroporto de Sydney em fevereiro de 2024 e prometeu regras mais difíceis se a empresa de vira-virg. Os espaços no aeroporto de Sydney são extremamente procurados durante o pico do dia, onde apenas um número limitado de aeronaves pode pousar a cada hora devido a várias restrições de ruído.

“A decisão de ir com uma empresa estrangeira de lidar com espaços no aeroporto de Sydney, sem dúvida, obteve algumas penas na indústria da aviação australiana”, disse Tim Water, analista -chefe do mercado de comércio da KCM.

“A ACL recebeu um contrato de 3 anos, então o tempo dirá se a alteração trazer as atribuições de slots aprimorados”.