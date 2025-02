Budget 2025-26: Boost to aviation industry with enhanced UDAN scheme, new airports, and more

O Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, enquanto apresentava o orçamento da União de 2025-26 no Parlamento, anunciou iniciativas significativas destinadas a fortalecer o setor de aviação da Índia. As principais conclusões incluem um esquema de conectividade regional aprimorado sob Udan, o desenvolvimento de novos aeroportos de Greenfield em Bihar.

Além disso, ele também anunciou uma revisão no limite de impostos coletado na fonte (TCS) sobre remessas estrangeiras.

O principal esquema de conectividade regional do governo, que desempenhou um papel fundamental no qual as viagens aéreas são acessíveis à classe média, é estabelecida para grande expansão. Desde o seu lançamento, a UDAN conectou 88 aeroportos e operou 619 rotas, beneficiando 1,5 milhão de passageiros.

Com base nesse sucesso, um esquema de UDAN modificado será introduzido para melhorar ainda mais a conectividade regional, adicionando 120 novos destinos. A iniciativa visa facilitar viagens aéreas para 4 milhões de passageiros durante a próxima década, melhorando significativamente o acesso a regiões remotas e não assistidas. Além disso, o esquema apoiará o desenvolvimento de helipuertos e aeroportos menores em distritos montanhosos, aspiracionais e do nordeste, garantindo que as viagens aéreas se tornem uma opção viável nessas terras desafiadoras.

Aeroporto Greenfield em Bihar

Reconhecendo as crescentes necessidades de aviação de Bihar, o governo anunciou planos para desenvolver aeroportos de Greenfield no estado. Esses aeroportos complementarão a infraestrutura existente, que inclui a expansão do aeroporto de Patna e o desenvolvimento de um aeroporto de Brownfield. Espera -se que a medida aumente o crescimento econômico e melhore a conectividade para residentes e empresas estatais.

Aumento do limiar do TCS para remessas estrangeiras

Para uma medida que beneficiará viajantes internacionais e turismo de saída, o Ministro das Finanças propôs um aumento no limiar para aumentar os impostos na fonte (TCS) sobre remessas sob o esquema de remessa liberalizado do RBI (LRS). O limite aumentou de ₹ 7 lakh para ₹ 10 lakh, oferecendo alívio a pessoas que fazem transações estrangeiras, incluindo despesas relacionadas a viagens.

É provável que o setor de aviação se beneficie dessas iniciativas, pois elas estão alinhadas com o objetivo mais amplo de fortalecer a infraestrutura, expandir a acessibilidade e promover viagens sem problemas.