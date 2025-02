O Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, apresentou o orçamento da União “/>

A ministra das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, em seu discurso da união orçamentária de 2025-26, apresentou uma série de iniciativas estratégicas destinadas a reforçar a indústria de viagens e turismo da Índia através do crescimento liderado pelo emprego. Essas medidas se concentram no desenvolvimento do destino, na melhoria das habilidades, na melhor conectividade e turismo médico, na idéia da idéia de governar como fazer da Índia um centro turístico globalmente competitivo.

Como parte do orçamento, os 50 principais locais turísticos da Índia serão desenvolvidos em associação com os governos estaduais por meio de um modo de desafio, garantindo a seleção competitiva para financiamento e implementação. Os estados devem fornecer terras para o desenvolvimento da infraestrutura, enquanto os hotéis nesses destinos serão classificados sob a infraestrutura da HML (lista mestre harmonizada) para aumentar o investimento.

“Os 50 principais locais de destino turístico do país serão desenvolvidos em associação com os estados por meio de um modo de desafio. As terras para construir infraestrutura -chave devem ser fornecidas pelos estados. Os hotéis nesses destinos serão incluídos na infraestrutura HML”, disse Sicharaman.



O orçamento descreve cinco medidas principais para facilitar a criação do turismo promovido:



1. Desenvolvimento de habilidades: Programas de treinamento intensivo para jovens serão realizados, principalmente em institutos de gerenciamento de hospitalidade, para melhorar as capacidades da força de trabalho em turismo e hospitalidade.

2. Apoio financeiro para casas familiares: empréstimos de mudra se estenderão aos operadores familiares, capacitando empreendedores locais e incentivando o turismo dirigido pela comunidade.

3. Conectividade aprimorada: as iniciativas governamentais melhorarão a facilidade de viagem a destinos populares por meio de uma melhor infraestrutura de transporte e logística simplificada.

4. Incentivos no nível estadual: os incentivos vinculados ao desempenho (PLI) serão oferecidos aos estados para gerenciamento de destino eficaz, com foco em confortos turísticos, esforços de limpeza e marketing.

5. Processos de visto simplificados: Um sistema de vistos otimizado será introduzido juntamente com isenções de tarefas de vistos para grupos de turismo selecionados para atrair visitantes internacionais.

“Para facilitar o crescimento liderado pelo emprego, organizaremos programas de desenvolvimento de habilidades intensivas para nossos jovens, forneceremos empréstimos a Mudra para casas de família, melhoraremos a facilidade de viagem e a conectividade a destinos turísticos e introduziremos as instalações à visão eletrônica otimizada juntamente com Aviões de tarefas de vistos para certos grupos turísticos “, disse Sitharaman.

Turismo espiritual e promoção do patrimônio

Com base na ênfase do orçamento de julho de 2024, o governo se concentrará especial em destinos turísticos ligados à vida e aos ensinamentos de Lord Buda. Essa iniciativa visa melhorar o apelo da Índia como um centro de peregrinação budista, atraindo turistas nacionais e internacionais.

“Continuando com a ênfase nos locais de importância espiritual e religiosa no orçamento de julho, haverá uma abordagem especial aos destinos relacionados à vida e aos tempos do Sr. Buda”, anunciou Sitharaman.



Iniciativa de Turismo Médico e Iniciativa para Cura na Índia ‘

Reconhecendo o potencial da Índia no turismo médico e bem -sucedido, o governo colaborará com o setor privado para promover o turismo médico sob a iniciativa ‘Heal in India’. Isso incluirá o desenvolvimento de capacidades na infraestrutura de saúde e os padrões de visto mais fáceis para pacientes estrangeiros que procuram tratamento na Índia.

“O turismo médico e a cura na Índia serão promovidos em associação com o setor privado, juntamente com o desenvolvimento de capacidades e os padrões de visto mais fáceis”, acrescentou.

Implicações para a indústria de viagens?

Espera -se que essas medidas orçamentárias promovam o investimento, melhorem a qualidade do serviço e gerem emprego no ecossistema turístico indiano. Com um forte foco na infraestrutura, na construção de habilidades e posicionamento global, o governo pretende criar uma indústria de turismo sustentável e competitiva que contribua significativamente para o crescimento econômico.

As iniciativas descritas no orçamento da União 2025-26 reafirmam o papel vital do turismo no desenvolvimento econômico da Índia, oferecendo novas oportunidades para viajantes e partes interessadas de hospitalidade enquanto posicionava o país como uma aula para o mundo dos destinos de viagens de classe.