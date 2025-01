Budget 2025: India's aviation sector has wings, but airlines can't fly high

Se alguma coisa puder ser feita pelo sector da aviação no orçamento de 2025, o governo deve aprender as lições de 2024, o que serve de alerta. Na verdade.

O sector encontra-se numa encruzilhada, enfrentando infra-estruturas deficientes, falhas de segurança e uma forte dependência de serviços estrangeiros – factores que afectam a eficiência operacional e, em última análise, dificultam o crescimento. Um relatório recente da ICRA projetou que a indústria da aviação civil do país reportará uma perda líquida de INR 2.000-3.000 crore no atual e no próximo ano financeiro. Isto se deve principalmente aos desafios contínuos da cadeia de abastecimento e aos problemas de motor, que deverão persistir por algum tempo.

Apesar de receber financiamento reduzido no primeiro orçamento completo do Modi 3.0, o Orçamento 2025 tem potencial para melhorar a experiência de voo. Poderia enfrentar estes desafios persistentes através de investimentos estratégicos, reformas políticas e incentivos à produção nacional no âmbito da iniciativa “Make in India”.

Para uma população tão grande como os 1,4 mil milhões de habitantes da Índia, o número de aeroportos operacionais fica muito aquém da procura. Sendo a quinta maior economia do mundo, a Índia tem apenas 149 aeroportos, o que significa que cada aeroporto serve uma média de 94 lakh pessoas.

Não é nenhuma surpresa que o esquema UDAN (Ude Desh Ka Aam Naagrik) não tenha descolado. Além disso, um corte acentuado nos fundos para o Plano Regional de Conectividade Aérea (UDAN), de 850 milhões de rupias para 502 milhões de rupias, levantou preocupações.

Muitas cidades de nível 2 e 3 ainda carecem de aeroportos operacionais, e os existentes são muitas vezes obsoletos, com pistas, serviços de passageiros e sistemas de controlo de tráfego aéreo inadequados. Estas deficiências limitam a sua capacidade de lidar com um número crescente de passageiros, criando estrangulamentos e afectando o conforto da viagem.

Os aeroportos mais pequenos e as companhias aéreas regionais enfrentam desafios significativos, tais como custos operacionais elevados, tráfego limitado de passageiros e flutuações sazonais na procura, dificultando operações lucrativas. Além disso, vários aeroportos regionais ainda não foram totalmente desenvolvidos, atrasando a melhoria da conectividade regional no âmbito do esquema UDAN.

Para colmatar estas lacunas, são essenciais dotações orçamentais significativas para modernizar os terminais aeroportuários, expandir as pistas e melhorar os sistemas de segurança.

Kinjal Shah, vice-presidente sênior e chefe conjunto de classificações corporativas da ICRA Limited, disse: “O orçamento também provavelmente se concentrará na criação de novos aeroportos e na expansão das capacidades aeroportuárias existentes em alguns aeroportos importantes para ajudar a resolver as atuais restrições aeroportuárias de infraestrutura enfrentadas pelas companhias aéreas e melhorar a conectividade com destinos não servidos ou mal servidos para impulsionar o turismo.

Também é necessária uma melhor conectividade intermodal entre aeroportos e sistemas de transporte público para facilitar experiências de viagem contínuas.

Vineet Agarwal, CEO da Transport Corporation of India, destacou a importância da modernização do setor de aviação indiano. “As dotações orçamentais para melhorar a conectividade intermodal de aeroportos, portos de hidroaviões e heliportos especiais ajudarão a melhorar o tráfego de passageiros”, disse ele.

Além disso, a integração de tecnologias avançadas, como sistemas automatizados de gestão de tráfego aéreo e a expansão do Digi-Yatra para mais aeroportos, melhorará a eficiência operacional e o conforto dos passageiros.

A iniciativa Make in India centrou-se principalmente na electrónica e no vestuário, com pouca atenção à aviação civil, uma área que o governo pretende equiparar às ferrovias. Embora a fabricação de peças de aviação ou mesmo a sua montagem na Índia seja quase inexistente, os serviços de manutenção também são deficientes.

Seria injusto dizer que nenhuma ação foi tomada. No ano passado, o governo tomou medidas para fortalecer este sector, racionalizando o GST e permitindo 100 por cento de investimento directo estrangeiro (IDE). No entanto, estas medidas por si só são insuficientes.

Um regime renovado de incentivos ligados à produção (PLI) para componentes da aviação, juntamente com parcerias público-privadas (PPP), poderia funcionar como um catalisador para alcançar a autossuficiência no sector da aviação.

A ausência de serviços internos robustos de manutenção, reparação e revisão (MRO) contribui para ineficiências operacionais e aumento significativo de custos, impactando ainda mais a rentabilidade. De acordo com Vineet Agarwal, a Índia representa actualmente apenas 1% do mercado global de MRO e 90% dos requisitos de MRO são satisfeitos no estrangeiro.

“As principais áreas para o Make-in-India seriam componentes de aeronaves, equipamentos de apoio em terra, aviônicos, aeronaves de defesa e produção sustentável de combustível de aviação… Esta é uma área em expansão e, no longo prazo, ajudará a reduzir os custos operacionais do setor e ajuda na criação de empregos premium”, disse ele.

A importância da produção e dos serviços localizados não pode ser subestimada, especialmente tendo em conta as crescentes necessidades da aviação na Índia. Com mais de 1.000 encomendas de aeronaves feitas, o país está prestes a se tornar o terceiro maior comprador de aeronaves comerciais do mundo. Isto por si só poderia criar uma procura de 200 a 300 verificações de manutenção por ano, o que reduziria significativamente os custos se fosse realizado a nível nacional.

“Em linha com o impulso crescente do governo sobre Atmanirbhar Bharat ou Make in India, o orçamento poderia concentrar-se em incentivar o setor de manutenção e reparação (MRO) e impulsionar a construção da infraestrutura necessária para promover negócios de leasing de aeronaves a nível global e nacional”, disse. Kinjal Xá.

Tal como o setor de MRO de defesa na Índia, especialmente o da Tata e da Lockheed Martin, investir na produção local e em capacidades de MRO para a aviação civil poderia poupar milhares de milhões de dólares e gerar milhares de empregos. Um relatório da Deloitte de 2021 indicou que um forte setor local de MRO poderia poupar à Índia 2 mil milhões de dólares em divisas e criar 90.000 empregos.

Para além da redução de custos, isto também reduziria a dependência da Índia das cadeias de abastecimento globais, que podem ser perturbadas por tensões geopolíticas ou incertezas económicas.

Uma das exigências mais prementes do sector da aviação no Orçamento de 2025 seria a inclusão do combustível para turbinas de aviação (ATF) no GST. “A indústria da aviação indiana está ansiosa pela racionalização da estrutura de impostos do combustível de turbina de aviação (ATF), bem como pela inclusão do mesmo no GST”, disse Shah do ICRA.

Atualmente, o ATF está sujeito a diferentes taxas de IVA dependendo do estado, variando de 1% a 30%. Esta estrutura fiscal fragmentada aumenta significativamente os custos operacionais das companhias aéreas e, em última análise, impõe tarifas aéreas mais elevadas aos passageiros. A racionalização da estrutura fiscal através do GST poderia trazer ao sector a tão necessária eficiência de custos e estabilidade de preços.

Os custos do ATF contribuem para quase 40-50 por cento das despesas operacionais de uma companhia aérea, tornando-se um determinante chave dos preços dos bilhetes.

No que diz respeito às infra-estruturas, ao GST e à colocação da Índia no mapa do MRO, todos os olhares permanecem voltados para a Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, e para o seu próximo orçamento.