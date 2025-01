A Federação das Associações de Hotéis e Restaurantes da Índia (FHRAI) delineou as suas expectativas para o Orçamento da União 2025-26, apelando a reformas significativas para apoiar o sector da hospitalidade e do turismo. A FHRAI destaca que estas reformas são vitais para impulsionar o investimento, criar empregos e impulsionar o crescimento económico numa indústria que desempenha um papel crucial na economia indiana.

Uma das principais recomendações da associação é conceder status de infraestrutura a projetos de hotéis e centros de convenções que custem INR 10 milhões ou mais. Atualmente, apenas projetos que excedam 200 milhões de rupias para hotéis e 300 milhões de rupias para centros de convenções são elegíveis, um limite que exclui projetos menores que formam a espinha dorsal do mercado hoteleiro da Índia.

Além disso, a estipulação actual de que as cidades devem ter populações superiores a um milhão cria barreiras adicionais, deixando muitos destinos turísticos históricos e emergentes sem acesso a benefícios infra-estruturais essenciais. Esta política restringe o desenvolvimento de áreas com potencial turístico significativo, incluindo locais patrimoniais e centros de peregrinação, que estão frequentemente localizados em cidades mais pequenas.

K Syama Raju, Presidente da FHRAI, comentou: “O sector da hospitalidade e do turismo é crucial para o crescimento económico da Índia. Oferece oportunidades de emprego e gera ganhos significativos em divisas. No entanto, o setor enfrenta atualmente múltiplos desafios devido a políticas e regulamentações restritivas. Ao conceder o estatuto de infraestrutura a projetos mais pequenos, simplificando o processo de licenciamento e abordando questões de GST, podemos ajudar a desbloquear todo o potencial deste setor.”

A FHRAI também defende a racionalização das taxas de GST para serviços hoteleiros. A atual estrutura de GST da Índia está entre as mais altas do mundo, tornando o país menos competitivo em comparação com os seus vizinhos. A associação recomenda separar o GST sobre serviços de restaurante das tarifas de quarto e rever as regras do “local de fornecimento”, o que reduziria os custos operacionais para as empresas.

Além disso, o FHRAI apela à simplificação dos impostos especiais de consumo e das licenças de bebidas alcoólicas, propondo um sistema semelhante ao registo do FSSAI com taxas nominais para facilitar o cumprimento. Estas reformas propostas visam fortalecer a economia turística da Índia e apoiar a ambição do país de se tornar uma economia turística de 1 bilião de dólares até 2047.