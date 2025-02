Caminhadas da trilha batida para Huchuspa

“Quão alto é essa caminhada?” Perguntei quando caí no caminho da montanha, o topo parecia tão longe à distância.

“12.0000 pés”, disse nosso guia Efrain enquanto ele e os outros de Amazon Explorers O escritório chegou na trilha. “Mas acaba logo!” Adicionado como um pouco de incentivo.

Eu estava pensando.

Quando cheguei à Amazon em Machu Picchu, pedi que eles escolhessem uma rota do lado de fora do caminho batido e pudessem ser feitos em um dia. Afinal, há muitos e muitos para escolher no vale sagrado. Os incas construíram mais de 40.000 quilômetros de estradas através de seu império e muitos deles se tornaram trilhas para caminhadas.

A caminhada completa escolhida foi menos percorrida por outros e nos levará ao sítio arqueológico chamado Huchuy Qosqo (“Little Cusco” em Quechua). Começando uma hora fora de Cusco, na pequena vila de Taucca, passa por algumas montanhas, através de aldeias abandonadas e um ravino agradável cheio de ruínas incan, e ventos sobre uma cordilheira antes de chegar ao nosso destino final: Huchuy Qosqo.

A partir da vila, voamos direto para o nosso primeiro ponto. Estávamos na altitude mais alta que eu já estava na minha vida (mais alto que Machu Picchu) e, apesar de estar na área por uma semana, senti isso, tive que fazer pausas frequentes enquanto jogava minha montanha. Felizmente, o céu estava nublado e escondeu o sol enquanto o vento leve me mantinha fresco. Mas atitudes frequentes apenas tornaram mais fácil apreciar a paisagem ao meu redor. Quanto mais alto fomos, melhores vistas que obtivemos do chão e as montanhas ao nosso redor. Nessa altitude, não cresce muito, e a paisagem árida e estrangeira me lembrou as planícies da Wyoming e da rua Tongariro, na Nova Zelândia. As montanhas escarpadas se desenrolavam em termos de olho e sob nós eram aldeias e fazendas.

“O lago em frente à cidade faz parte de uma barreira hidrelétrica”, disse Efrain. “A maioria das pessoas aqui são agricultores, principalmente para o mercado e batata local. As maiores fazendas que exportam os alimentos que você compra nos estados estão em outras partes do vale”.

Após o primeiro indicador da trilha (é realmente apenas um poste de telefone marcando nossa primeira parada), a trilha foi um pouco nivelada e eu entrei em um profundo debate sobre refeições com Patrice, um dos funcionários da Amazônia. Ele viveu nos Estados Unidos, por isso discutimos a qualidade dos alimentos no Peru contra os Estados Unidos. (Encontrei a comida no Peru melhor porque era menos processada. Era difícil de discutir.)

“Todos os alimentos que você chama de superalimento e gasta muito dinheiro. Nós apenas chamamos de comida. Comemos desde os tempos de incas”.

Quando percorremos a área árida, tornou -se mais montanhoso, embora a trilha seguisse o que parecia os remanescentes de um desfiladeiro. A trilha começou a fechar suavemente, o que começou a aparecer árvores e flores, bem como paredes e fundações antigas para a construção por um longo tempo. Logo, encontramos uma vila abandonada que é abandonada principalmente por estruturas de lama destruídas e telhados de palha. As aldeias como essa são comuns a toda a área, onde as pessoas vivem um modo de vida. Mas à medida que os jovens se mudam para as cidades, eles morrem e a maioria das estruturas permanece em várias situações em colapso. Efrain disse que apenas algumas famílias foram deixadas nesta comunidade. As únicas pessoas que vimos o tempo todo eram duas mulheres com roupas tradicionais tocando algumas cabras.

No final da vila, conhecemos o que Efrain descreve como um velho guarda incan, onde paramos para almoçar perto de uma pequena cachoeira e assistimos que as cabras femininas estão pastando à nossa frente, todos desfrutamos de nossas refeições correspondentes.

Depois que comemos e tivemos uma discussão vibrante sobre os ocidentais que chegam ao Peru para as cerimônias de ayahuasca – e como elas nem sempre integram a substância espiritual, mas apenas queremos ficar altas – continuamos através de uma porta inca antiga que levou à parte final de nosso Jornada em Huchuy Qosqo. “Isso provavelmente era um guarda militar”, explicou Efrain quando passamos por ele e desceu uma série de degraus em um canyon. “As estruturas usadas para proteger as pessoas no canyon, além de monitorar seus números para garantir que eles tivessem comida suficiente para todos. Os incas eram grandes e receberam censos detalhados para garantir o suprimento de alimentos”.

Enquanto seguíamos o caminho e o pequeno rio vindo da cachoeira do nosso almoço, eu só podia ficar impressionado de alegria. Eu tive o melhor dia de minha viagem inteira ao Peru. Enquanto Machu Picchu e a jornada foram muito especiais, isso parecia muito mais. A paisagem era espetacular, deu uma olhada na vida rural e no traje tradicional, e nós éramos as únicas pessoas no caminho, o que fez a jornada parecer extremamente especial.

Efrain apontou os antigos terraços de pedra de Incan enquanto caminhávamos ao longo da trilha, que acabou se expandindo, dando-nos uma visão do início do vale sagrado-que me surpreendeu porque eu não havia notado que o “canyon” caiu abruptamente. Enquanto eu pensava que eles estavam descendo lentamente para a base da montanha, ainda estávamos milhares de metros acima do chão do vale!

Depois de olhar para o vale, continuamos os terraços incan que trouxeram as paredes da montanha a Huchuy Qosqo. Sempre fico impressionado com a forma como eles transformaram este lugar, adicionando água subterrânea, sistemas de irrigação e escadas para se mover entre os terraços. Os alimentos cultivados aqui teriam fornecido a área circundante, bem como o Huchuy Qosqo.

Entramos na cidade em ruínas através de um portão antigo. Poucos são conhecidos sobre Huchuy Qosqo, mas, de acordo com os registros que temos, foi o lar do governador Inca Viracocha, que foi exilado aqui, depois que seu filho mais novo, Pachacuti, conquistou uma vitória decisiva sobre as pessoas que se rebelaram contra seu pai de .

Após a batalha, Pachacuti se declarou o rei e seu pai passou seus últimos dias em Huchuy Qosqo, que também foi um dos últimos assentamentos construídos com paredes de pedra cobertas por lama (a famosa parede de pedra inca de Pachacuti que estamos familiarizando hoje). Após o colapso do Império Inca, acabou sendo atacado e usado pelos espanhóis, que destruíram a maioria dos edifícios em 1534.

Como o resto da trilha, éramos os únicos na área, exceto os guardas. Não ficamos muito, pois o site não era tão impressionante quanto a viagem lá, e eu estava cansado e pronto para voltar a Cusco.

Reunimos nossos colegas caminhantes e começamos nossa descida pela montanha, através de uma série de mudanças repentinas que fizeram um número de joelhos na parte mais baixa do desfiladeiro, onde nosso motorista nos levou.

“Que caminhada incrível!” Eu exclamei no passeio de volta.

Enquanto olhava pela janela nas aldeias, tive um sorriso gigante no rosto. Esta caminhada foi minha experiência favorita que tive no Peru e, com apenas dois dias no país, fiquei satisfeito em me deixar sentir vontade de fazer algo tão especial.

Como caminhar em Huchuy Qosqo

Você pode ir com um guia ou por conta própria, embora eu não consulte o último. Embora você possa facilmente pegar uma cabine de Cusco até o ponto de partida e pegar um ônibus de volta ao final, é difícil encontrar a trilha (e às vezes, especialmente no começo, desaparece) e não há absolutamente nenhuma marca em lugar algum. Mesmo em Huchuy Qosqo, não há sinais que descrevam o que você olha, a paisagem ou a história das ruínas. Se você quiser uma caixa, precisará de um guia. Quanto a Machu Picchu, fui com Amazonas Exploration.

Observação: Obtenha protetor solar! Voltei ao meu hotel queimado em um crocante. As lagostas não são tão vermelhas quanto eu. Esqueci de colocar protetor solar porque estava nublado e chuvoso e não senti o sol, mas nessa altitude, o UV é muito forte e pago o preço por isso. Não seja como eu!