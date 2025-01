Canada halts new permanent residence applications for parents, grandparents in 2025

O Canadá em 2025 deixará de aceitar novos pedidos de residência permanente no âmbito do programa de patrocínio para pais e avós. O IRCC disse que só processará pedidos de patrocínio familiar apresentados em 2024 no âmbito do Programa para Pais e Avós. Até 2025, o IRCC pretende processar no máximo 15.000 pedidos de patrocínio.

Para os cidadãos canadenses e residentes permanentes que desejam que seus pais e avós permaneçam mais tempo no Canadá, a opção de supervisto permanece disponível, permitindo visitas com duração de até cinco anos por estadia.



O Programa para Pais e Avós permite que cidadãos canadenses e residentes permanentes patrocinem seus pais ou avós para residência permanente no Canadá.

O programa utiliza um sistema de sorteio para envio de convites para inscrição, já que o número de patrocinadores interessados ​​supera significativamente as vagas disponíveis. O IRCC enviou convites aos patrocinadores que enviaram seus formulários de interesse durante o período de admissão de 2020, continuando esse processo de 2020 a 2024.



O IRCC reduziu suas metas de residentes permanentes para 2025 em 20%, afetando as alocações do Programa para Pais e Avós (PGP). A nova meta de desembarque do PGP em 2025 é fixada em 24.500 estrangeiros.

Isto marca uma diminuição notável em comparação com o Plano de Níveis de Imigração publicado em 2023, que estabeleceu metas mais elevadas de 32.000 até 2024 e 34.000 até 2025.