Cathay Pacific introduces premium economy on Chennai-Hong Kong flights

A Cathay Pacific introduziu sua cabine Premium Economy nos voos de Chennai para Hong Kong, marcando uma melhoria significativa no serviço para os passageiros que viajam entre os dois destinos. Esta nova oferta demonstra o compromisso contínuo da companhia aérea em melhorar a experiência do cliente e expandir as suas opções de serviço.

A companhia aérea operará nesta rota suas modernas aeronaves Airbus A350-900, que possuem cabines Business, Premium Economy e Economy, atendendo às diversas necessidades e preferências de seus viajantes.

Anand Yedery, Diretor Regional de Viagens e Estilo de Vida do Cliente da Cathay Pacific, disse: “Estamos entusiasmados em apresentar nossa cabine Premium Economy ao mercado de Chennai. Esta adição reflete nossa dedicação em oferecer aos clientes maior comodidade e escolha. Chennai é um destino importante para nós e nosso objetivo é oferecer serviços e experiências de viagem incomparáveis.

As necessidades dos viajantes evoluíram ao longo do tempo. Antigamente não existia opção entre as classes Business e Economy, mas com a introdução da nossa cabine Premium Economy os viajantes podem optar por maior conforto e serviços personalizados, principalmente em voos de médio e longo curso. Nosso objetivo é melhorar a experiência de viagem aérea para nossos clientes.”

A cabine Premium Economy foi projetada para oferecer aos viajantes um nível de conforto que preenche a lacuna entre Business e Economy. Oferece assentos cuidadosamente projetados com reclinação melhorada, espaço extra para as pernas e apoios de cabeça ergonômicos para máximo relaxamento.

Outras características incluem apoios de pernas completos, apoios de pés em couro acolchoado e mesas de jantar maiores, melhorando o conforto tanto na sala de jantar quanto no trabalho. A cabine também oferece espaços de armazenamento personalizados para manter os itens essenciais à mão. Além disso, os passageiros podem desfrutar de um sistema de entretenimento renovado com Disney+ Originals e uma interface fácil de usar, estabelecendo um novo padrão para entretenimento a bordo.