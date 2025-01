Celebrating National Tourism Day 2025: Goa's role in promoting sustainable tourism

Ao celebrarmos o Dia Nacional do Turismo em 2025, reconhecemos a importância das práticas sustentáveis ​​na indústria do turismo, especialmente no vibrante estado de Goa. Conhecida pelas suas praias cativantes, rico património cultural e inúmeras atividades de aventura, Goa tornou-se pioneira na promoção do turismo sustentável. A secretaria estadual de turismo está reinventando a forma como o turismo pode beneficiar não apenas os visitantes, mas também as comunidades e ecossistemas locais.

Abraçando o turismo sustentável

O turismo sustentável enfatiza que os benefícios do turismo devem abranger a saúde ambiental, a prosperidade económica e a equidade social. Desde o lançamento do seu modelo de turismo sustentável em janeiro de 2025, Goa integrou a sustentabilidade, a inovação e o empreendedorismo na estrutura da sua oferta turística. O foco no turismo MICE (reuniões, incentivos, conferências e exposições), turismo de aventura e destinos para casamentos demonstra como Goa está criando um ecossistema turístico holístico que prioriza a regeneração.

Turismo MICE: um catalisador para a inovação

O sector de turismo MICE de Goa está a prosperar, atraindo viajantes de negócios que procuram experiências únicas enquanto desempenham funções relacionadas com o trabalho. Os empresários em Goa estão a criar empresas de planeamento de eventos que se alinham com princípios sustentáveis ​​e oferecem locais ecológicos e alternativas de eventos com baixo teor de carbono. Por exemplo, locais construídos com materiais sustentáveis, alimentados por energias renováveis ​​e equipados com paisagismo regenerativo podem acolher conferências que tenham um impacto ambiental mínimo.

Além disso, a integração tecnológica desempenha um papel crucial no turismo MICE. Os empreendedores estão utilizando plataformas digitais para coordenar eventos, o que minimiza a dependência do papel, melhorando a sustentabilidade de todo o processo. Workshops interativos de sustentabilidade para os participantes do evento cultivam ainda mais a conscientização e inspiram as empresas a adotarem práticas verdes.

Casamentos: uma celebração da cultura e da sustentabilidade

O turismo de casamento em Goa também adoptou os princípios da sustentabilidade. Os casamentos na Índia são grandes ocasiões ricas em tradição. Em Goa, os empreendedores estão inovando ao criar locais para casamentos ecologicamente corretos que refletem a cultura local e ao mesmo tempo são ecologicamente corretos. Estas opções de casamento sustentáveis ​​não só oferecem aos casais celebrações memoráveis, mas também criam oportunidades económicas significativas para os artesãos e prestadores de serviços locais. Ao adquirir produtos locais, artesanato e serviços tradicionais, os casamentos contribuem para o bem-estar da comunidade. Além disso, as iniciativas educacionais são parte integrante dos casamentos sustentáveis. Os empreendedores facilitam workshops e fornecem recursos para os casais, conscientizando-os sobre o impacto de suas escolhas de casamento. Isto promove uma cultura de sustentabilidade onde histórias de amor são celebradas com ênfase no cuidado com o meio ambiente e as comunidades locais.

Turismo de aventura: elevando as experiências dos visitantes

O setor de turismo de aventura de Goa está em constante evolução para oferecer experiências únicas que encantam tanto os caçadores de emoções quanto os entusiastas da natureza. A Secretaria de Turismo implementou atividades como paramotorismo, bungee jumping, mergulho e rafting, permitindo aos visitantes vivenciar as deslumbrantes belezas naturais da região enquanto participam de aventuras cheias de adrenalina.

Cada atividade de aventura é projetada tendo a sustentabilidade em mente. Por exemplo, os passeios de rafting no rio Mhadei mostram as paisagens exuberantes da região, ao mesmo tempo que promovem a interação responsável com a natureza. A ênfase na preservação dos ecossistemas de Goa, ao mesmo tempo que proporciona experiências memoráveis, sublinha o compromisso com o turismo sustentável.



Tecnologia como elemento fundamental

Goa está a aproveitar a tecnologia para apoiar as suas iniciativas de turismo sustentável. Desde sistemas inteligentes de gestão de energia em locais de casamento até aplicações que promovem opções de partilha de viagens para os participantes em eventos, os avanços tecnológicos estão a simplificar processos e a reduzir o consumo de recursos. Inovações como a tecnologia blockchain visam melhorar a transparência nas cadeias de abastecimento do turismo, garantindo que as comunidades locais beneficiam diretamente das atividades turísticas.

Participação comunitária: o coração do turismo sustentável

No centro do modelo sustentável de Goa está a participação comunitária. O departamento de turismo colabora activamente com os empresários locais, especialmente jovens e mulheres, para garantir que os benefícios do turismo sejam distribuídos de forma equitativa. Esta parceria promove um sentimento de propriedade entre os membros da comunidade, incentivando-os a contribuir para os esforços de sustentabilidade da indústria do turismo.

Estes compromissos comunitários também enfatizam a preservação cultural, oferecendo aos habitantes locais oportunidades de formação e emprego. Ao concentrar-se no aproveitamento do espírito empreendedor de Goa, o sector do turismo torna-se um veículo para o empoderamento social e económico.

Avançando com objetivos sustentáveis

Ao comemorarmos o Dia Nacional do Turismo de 2025, é vital reflectir sobre o papel do turismo de Goa no estabelecimento de uma referência para o turismo sustentável. O compromisso do estado em integrar a sustentabilidade, a tecnologia e o envolvimento comunitário nas suas ofertas de viagens sinaliza uma mudança progressiva na forma como vemos o turismo.

Numa altura em que as preocupações ambientais são fundamentais, o modelo de Goa serve como um modelo inspirador para outros destinos que procuram encontrar um equilíbrio entre o crescimento económico e a gestão ecológica. À medida que Goa continua a evoluir, atrai viajantes e empresários para participarem numa viagem extraordinária que honra a terra, o seu povo e o planeta. Junte-se a nós para explorar as maravilhas de Goa, onde aventura e sustentabilidade andam de mãos dadas!

O autor é IAS, Diretor de Turismo do Governo de Goa e Diretor Geral da Goa Tourism Development Corporation (GTDC).



