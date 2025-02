Celebre a temporada de férias de estilo com o Marriott: Luxuado Stay, exclusivamente e inesquecíveis memórias

À medida que a temporada de festas se aproxima, é hora de abraçar a magia da viagem – para descobrir o luxo, descobrir destinos incríveis e criar memórias favoritas com entes queridos. Esteja você planejando uma escapada de família festiva, um abrigo relaxante ou uma viagem de negócios para completar o ano em estilo, O Marriott Hotels oferece o cenário ideal para qualquer ocasião.

Com serviço incomparável, recompensas exclusivas de associação e ofertas especiais de férias, sua fuga perfeita está esperando. Aqui porque o Marriott deve ser sua melhor escolha nesta temporada.

Saia no Marriott Bonvoy: a participação que recompensa cada estadia

Férias são uma hora para De frente para si mesmoe com Marriott BonvoyCada estadia se torna mais satisfatória. Como membro, você desbloqueará Preços exclusivos, atualizações de salas e privilégios especiais– Tornando sua fuga ainda mais agradável.

📍 O que há para você?

✔* Ganhe pontos em cada estadia E resgatá -los por noites, comida e experiências grátis

✔* Prioridade de check-in, check-out tardioe acesso a benefícios de elite

✔* Ofertas exclusivas de férias Apenas para membros

Se você ainda não entrou, Agora é o momento perfeito– Porque ela não ama uma estadia grátis? 🎁

Quanto mais você fica, mais você armazena

Nesta temporada, por que não aproveitar ao máximo suas viagens? Seja férias de longo prazo ou extensa viagem de negócios, o Marriott’s Fique mais, salve mais As ofertas tornam mais fácil do que nunca desfrutar Noites extras com um preço melhor.

✨ Feche uma estadia mais longa e desbloqueie privilégios especiais, como:

✔️ Descontos progressivos em noites adicionais

Créditos de café da manhã e resort grátis de gravleo a locais selecionados

Tal

De Fuja de fim de semana da cidade para Gerentes de luxo de duas semanasFicar mais tempo significa mais tempo para relaxar, explorar e experimentar O melhor da hospitalidade do Marriott.

Primeira vez no Marriott? Espere o melhor.

Novo em Marriott? Vamos mostrar o que sente a hospedagem de classe mundial.

Se você reservar sua primeira estadia, você vai gostar Preços introdutórios especiais, privilégios de boas -vindas exclusivos e experiência personalizada adaptada às suas necessidades. Seja uma fuga romântica de férias ou uma aventura de resort amigável, o Marriott garante que sua primeira visita seja nada menos que espetacular.

💡 Fim: Inscrever-se Marriott Bonvoy antes de sua primeira reserva Para maximizar seus benefícios desde o primeiro dia!

Explore os principais destinos de férias da APAC com o Marriott

Procurar Inspiração para sua próxima viagem; A Ásia-Pacífico oferece alguns dos destinos mais incríveis do mundo e o Marriott traz o melhor de cada um.

🏝 Bali, Indonésia – escapar para Ritz-Carlton, Bali Para um retiro à beira -mar perdoador

🌆 Xangai, China -Pa a vida de uma cidade de alto nível em W Shanghai – o Bund

🎎 Tóquio, Japão – mergulhar em elegância em St. Regis Tookyo

🏨 Bangkok, Tailândia – Descubra luxo com toque local para JW Marriott Bangkok

De Praias tropicais para paisagens urbanas icônicasOs hotéis e resorts do Marriott são perfeitos para o seu Ultimate Holiday Adventure.

Sua estadia perfeita começa aqui

Seu tempo alegria, relaxamento e aventura chamadas. Se você está procurando um escaparum A fuga da famíliaou a Viagem profissional com um toque de luxo; Marriott tem o lugar perfeito para você.

🎄 Reserve agora em E torne esta temporada de férias inesquecível!