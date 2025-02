A Chalet Hotels anunciou a aquisição da Mahaananda Spa and Resorts, proprietária do Westin Resort & Spa, Himalaia, em Rishikesh. Esta aquisição adiciona um importante portfólio de lazer dos hotéis Tochalet Hotels e fortalece sua posição no lazer de alto crescimento, bem -estar e turismo espiritual. O Westin Resort & Spa, uma propriedade de luxo de 141 salas localizada no Himalaia, oferece uma experiência premium com confortos da classe mundial.

A aquisição está sendo encerrada por meio de um acordo definitivo com a Humanity Pharma, para a participação de 100 % do Mahananda Spa and Resorts, com um valor comercial de INR 5,3 bilhões. Espera -se que as formalidades sejam concluídas em breve.

Inaugurado em janeiro de 2023, o Westin Resort & Spa, Himalaia, já é um destino popular para o turismo centrado no poço. Para seu segundo ano de operações, o complexo relatou uma taxa média diária (ADR) superior a INR 26.000, com uma taxa de ocupação de 45 % em dezembro de 2024. A propriedade tem mais de 10.000 pés quadrados de eventos de eventos de eventos de eventos de Eventos de eventos, sala de jantar elegante. e Serviços de Bem -Estar, incluindo o Spa Heavenly® de Westin e o Westinworkout® Fitness Studio. Além disso, o complexo tem um grande salão de dança sem pilares, uma das maiores salas de conferências da região e um casamento ideal de céspedes abertos. Localizado a 45 minutos do aeroporto Jolly Grant, em Dehradun, o complexo está bem posicionado para atrair por meio de lazer e empresas. Sanjay Sethi, MD e CEO da Chalet Hotels, comentou: “Esta aquisição está alinhada com a nossa estratégia de expandir o segmento de luxo e lazer da Índia. O Westin Resort & Spa, Himalaia, é um destino excepcional de bem -estar, e estamos empolgados em aumentar a experiência do hóspede enquanto impulsiona o crescimento sustentável por esse portfólio.