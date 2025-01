Chalet Hotels appoints Gaurav Singh as Chief Operating Officer

Chalet Hotels Limited, uma empresa líder em hospitalidade conhecida por seu portfólio de hotéis de alto padrão e imóveis comerciais, tem o prazer de anunciar a nomeação de Gaurav Singh como Diretor de Operações (COO), a partir de 15 de janeiro de 2025. Gaurav atenderá um setor crítico papel na gestão de ativos, eficiência operacional e design de processos para apoiar os objetivos de crescimento do Chalet.

A nomeação de Gaurav ocorre num momento em que o Chalet Hotels está preparado para uma expansão significativa, com um forte pipeline e um ambicioso pipeline de novos quartos. Com mais de 26 anos de experiência na indústria hoteleira, Gaurav traz um vasto conhecimento e experiência para a empresa, preparando-o para liderar operações durante esta fase transformadora.

Comentando sobre sua nomeação, Gaurav Singh disse: “Estou entusiasmado por me juntar aos Chalet Hotels em uma fase tão transformadora de sua jornada. Com uma base sólida já estabelecida, estou ansioso para trabalhar com a talentosa equipe do Chalet para construir uma empresa de hospitalidade excepcional que ressoe tanto com nossos hóspedes quanto com as partes interessadas.”

Sanjay Sethi, MD e CEO da Chalet Hotels, expressou confiança na capacidade da Gaurav de impulsionar o crescimento da empresa. “Gaurav traz consigo um profundo conhecimento da indústria hoteleira, juntamente com um histórico comprovado na promoção da excelência operacional e da inovação. Sua visão estratégica e liderança sem dúvida fortalecerão a posição do Chalet como líder no cenário hoteleiro da Índia.”

Com Gaurav no comando das operações, o Chalet Hotels pretende fortalecer ainda mais sua liderança na indústria hoteleira e oferecer experiências excepcionais aos hóspedes.