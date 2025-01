A Chalet Hotels Limited (CHL), um participante líder na indústria hoteleira da Índia e parte da K Raheja Corp, relatou seu desempenho trimestral mais forte no terceiro trimestre do ano fiscal de 2015, que termina em 31 de dezembro de 2024. A Companhia registrada Um aumento de 22 % nas receitas totais, atingindo INR 4,6 bilhões, enquanto o EBITDA cresceu 23 % no ano -ano para INR 2,1 bilhões. Esse crescimento robusto reflete a expansão estratégica da empresa e o forte desempenho operacional.

O segmento de hospitalidade continuou a ser o principal promotor de crescimento, gerando INR 4,0 bilhões em receita, um aumento de 17 % a A / A. A empresa manteve uma taxa de ocupação de 70 %, com uma taxa média diária (ADR) atingindo INR 12.944, um aumento de 18 %. A renda da sala disponível (RevPAR) também melhorou em 16 % no ano -ano para INR 9.090, demonstrando uma forte demanda entre as propriedades. Além disso, o segmento de aluguel e anuidade viu 0,4 milhão de pés quadrados novamente arrendando, reforçando as fontes de renda diversificadas da empresa.

A Chalet Hotels está expandindo ativamente seu portfólio, com vários projetos importantes no tubo. O Bengaluru Marriott Hotel Whitefield será inaugurado no quarto trimestre do ano fiscal de 2015, enquanto a renovação e a expansão do Dukes aposentam o terminal T3, o Aeroporto Internacional de Delhi (385-390 quartos), a regulamentação de Hyatt em Airoli, Navi Mumbai (280 quartos) e Cignus Powai Tower II em Mumbai. Além disso, um novo hotel de lazer de luxo em Goa está programado para ser lançado no ano fiscal 28.

Ao comentar sobre os resultados, Sanjay Sethi, MD & CEO, Chalet Hotels, declarou: “Nosso desempenho recorde deste trimestre reflete nosso compromisso de oferecer um valor de longo prazo por meio de inovação, expansão e excelência operacional. Continuamos focados em promover o crescimento, garantindo a sustentabilidade e a manutenção de nossa reputação como principal empregador no setor de hospitalidade.

Atualmente, a Chalet Hotels opera 10 propriedades com 3.052 chaves sob marcas reconhecidas em todo o mundo, como JW Marriott, Westin e Novotel. A empresa também está expandindo seu portfólio de imóveis comerciais de 2,4 milhões de pés quadrados para 3,3 milhões de pés quadrados, reforçando sua liderança nos setores de hospitalidade e imobiliário.