China expects increase in New Year travel numbers, despite economic doldrums

A China espera um aumento no número de pessoas que aderirão à próxima vaga de viagens do Ano Novo Lunar, com as autoridades a estimarem um recorde de 9 mil milhões de viagens domésticas durante o período de férias de 40 dias, apesar da economia hesitante.

A mídia estatal divulgou a previsão para a temporada de viagens que começa em 14 de janeiro, quando as pessoas tradicionalmente viajam de e para suas cidades natais. No ano passado, as autoridades também esperavam 9 mil milhões de viagens domésticas, mas os números reais ficaram aquém, com cerca de 8,4 mil milhões de viagens registadas.

Espera-se que as viagens rodoviárias sem condutor representem cerca de 80% das viagens este ano, seguidas pelas viagens ferroviárias e aéreas, disse Li Chunlin, funcionário da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), num comunicado de imprensa na quarta-feira.

A Festa da Primavera deste ano ocorre num momento em que a economia da China está em crise, lutando para recuperar de três anos de controlo da pandemia e prejudicada por uma prolongada crise no mercado imobiliário. As exportações são um ponto positivo no crescimento, mas enfrentam possíveis novas tarifas dos EUA quando Donald Trump tomar posse este mês.

O governo implementou uma série de medidas de estímulo nos últimos meses, incluindo cortes nas taxas de juro e uma expansão do âmbito de um esquema de troca de bens de consumo, mas até agora não conseguiu alcançar uma recuperação sustentada.

As contagens anuais oficiais de viagens feitas durante a alta temporada de viagens do Ano Novo aumentaram desde que o Ministério dos Transportes revisou a métrica antes do Ano Novo Lunar de 2023 para incluir viagens rodoviárias sem motorista nas principais rodovias nacionais.

A métrica foi alterada novamente antes das comemorações de 2024 para incluir viagens rodoviárias realizadas em mais rodovias. Um total de 2,98 mil milhões de viagens foram registadas durante a corrida de viagens do Festival da Primavera de 2019, um ano antes das restrições pandémicas dificultarem as viagens.

Espera-se um recorde de 510 milhões de viagens de trem nos próximos 40 dias, um aumento anual de 5,5%, disse Zhu Wenzhong, funcionário da operadora ferroviária nacional da China, no mesmo briefing. Cerca de 90 milhões de viagens aéreas são esperadas durante as comemorações deste ano, também um recorde, disse Li, da NDRC.