China extends visa fee reductions for Indians until December 2025

A Embaixada da China na Índia anunciou uma prorrogação das taxas reduzidas de visto para viajantes até 31 de dezembro de 2025. Esta medida visa agilizar os procedimentos de viagem para estrangeiros que visitam a China.

De acordo com o esquema ampliado, a taxa de visto de entrada única permanece em INR 2.900, enquanto os vistos de entrada dupla custam INR 4.400. O custo de um visto de entradas múltiplas de seis meses é de INR 5.900 e um visto de entradas múltiplas de 12 meses ou mais é de INR 8.800. Os vistos de grupo oficiais continuarão a custar INR 1.800 por solicitante.

Esta decisão baseia-se nas medidas de redução de custos introduzidas no ano passado, destinadas a incentivar maiores viagens e envolvimento entre as duas nações.

Este anúncio coincide com os desenvolvimentos ao longo da Linha de Controlo Real (ALC), uma vez que a Índia e a China relataram progressos na restauração da estabilidade em certas áreas disputadas. O Ministério da Defesa (MoD), na sua revisão de final de ano, afirmou que ambas as nações alcançaram um “amplo consenso” para resolver as diferenças. “A Índia e a China alcançaram um amplo consenso para restaurar a situação terrestre em certas áreas ao longo da ALC. Ambos os países têm mantido conversações a nível diplomático e militar para resolver as diferenças”, disse o Ministério da Defesa. O Ministro da Defesa, Rajnath Singh, destacou este progresso durante o Diálogo de Defesa de Chanakya em 24 de outubro de 2024, enfatizando que “o diálogo contínuo traz soluções”.

O Ministério da Defesa informou também que o Exército Indiano manteve um elevado nível de preparação operacional para garantir a estabilidade ao longo das suas fronteiras, incluindo a ALC. As operações antiterroristas foram realizadas juntamente com iniciativas de desenvolvimento de infra-estruturas nas zonas fronteiriças. Estas medidas estão em linha com a “Visão Viking Bharat” do governo para melhorar a segurança nacional e as infra-estruturas fronteiriças.

Em agosto de 2024, a Embaixada da China na Índia anunciou diretrizes atualizadas para pedidos de visto para facilitar um processo simplificado para os requerentes indianos. Essas atualizações abrangem procedimentos de inscrição, requisitos jurisdicionais e envio de documentos.

Os pedidos de visto são processados ​​de acordo com a jurisdição consular. Os residentes de Maharashtra e Karnataka têm suas solicitações tratadas pelo Consulado Geral da China em Mumbai, enquanto os de Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh e Bengala Ocidental devem apresentar as suas ao Consulado Geral da China em Calcutá.

Residentes de outras regiões processarão suas solicitações na Embaixada da China em Nova Delhi. Todos os pedidos regulares de visto devem ser submetidos através dos Centros de Serviços de Solicitação de Vistos Chineses em Nova Delhi, Mumbai ou Calcutá, dependendo da jurisdição.

Uma mudança importante no processo de envio de inscrições é o envio direto, que começou em novembro de 2023. Os candidatos podem enviar seus documentos em qualquer dia útil e as inscrições qualificadas serão processadas no mesmo dia.

Certas categorias de requerentes estão isentas da recolha de impressões digitais, incluindo crianças com menos de 14 anos de idade, pessoas com mais de 70 anos de idade, aqueles que tiveram impressões digitais recolhidas nos últimos cinco anos utilizando o mesmo passaporte e aqueles com impressões digitais incolectáveis. Isenções temporárias estão disponíveis para requerentes de visto de curta duração de entrada única ou dupla.

Os tempos de processamento dos pedidos de visto são os seguintes: o serviço expresso leva 3 dias úteis, enquanto o serviço regular leva 4 dias úteis. Os documentos exigidos incluem um formulário de pedido de visto preenchido, um passaporte válido com pelo menos seis meses de validade restantes e duas páginas em branco, duas fotografias coloridas recentes do tamanho de um passaporte, comprovante de permanência ou residência legal para cidadãos não indianos e documentos de apoio baseados na categoria do visto (por exemplo, cartas-convite, comprovantes financeiros ou cartas de admissão para estudantes).

Categorias especiais, como vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia, estão isentas de coleta de impressões digitais e devem ser apresentadas diretamente nas repartições consulares.

Os estrangeiros elegíveis para entrada sem visto incluem aqueles que têm acordos mútuos de isenção de visto válidos ou aqueles que possuem cartões APEC, autorizações de residência ou isenções de visto de trânsito. Requisitos adicionais, como cartas-convite ou entrevistas, podem ser aplicados dependendo da categoria do visto. Orientações adicionais sobre taxas de visto e serviços relacionados podem ser acessadas no site oficial da embaixada.