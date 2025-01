China readies for Lunar New Year, amid worries about the economy

O pessoal de segurança chinês marcha enquanto os viajantes chegam para pegar seus trens na estação ferroviária de Pequim Oeste antes do Ano Novo Lunar em Pequim na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. (AP Photo/Aaron Favila) “/>

Os viajantes lotaram estações ferroviárias e aeroportos na sexta-feira, carregando malas grandes e presentes, como caixas de frutas, enquanto se juntavam a milhões de chineses que retornavam às suas cidades natais para celebrar o festival do Ano Novo Lunar com a família.

O festival, o maior da China, este ano acontece entre 28 de janeiro e fevereiro. 4 e marca a chegada do ano da serpente. Os feriados normalmente impulsionam negócios como lojas, cinemas e restaurantes, à medida que as famílias aproveitam o tempo juntas, festejando e fazendo compras.

As autoridades estão especialmente interessadas em que as pessoas abram as suas carteiras este ano para impulsionar a lenta economia e aumentaram o período oficial de férias de sete para oito dias.

Os esforços oficiais para reanimar o consumo fraco também incluem a promoção de destinos de férias com temática de inverno e a garantia de tarifas aéreas acessíveis em todo o país, disseram autoridades na sexta-feira numa conferência de imprensa do Conselho de Estado em Pequim.

Mas as empresas e os viajantes com quem a Reuters conversou disseram que estavam vendo sinais de que as pessoas continuavam a apertar os cintos diante de uma crise imobiliária prolongada e preocupadas com a segurança no emprego.

Um profissional de vendas baseado em Pequim chamado Liu, que estava numa estação ferroviária na capital chinesa a preparar-se para regressar à sua cidade natal, no nordeste, disse que as preocupações com a economia e o emprego eram generalizadas.

“Tornou-se ainda mais difícil ganhar dinheiro e encontrar emprego. Há muito mais pessoas desempregadas e todos dizem que é mais difícil”, disse ele.

Qiang, um cabeleireiro que trabalha no centro de Pequim, disse que embora as pessoas ainda cortassem o cabelo para as férias, estavam a ser mais selectivas em relação a outros serviços.

“Nesta época do ano, normalmente temos muitos clientes que vêm pintar o cabelo ou fazer permanente. Mas agora temos menos desses clientes lucrativos”, disse ele. “Costumávamos ter de oito a dez desses clientes durante esta temporada em anos normais. Mas no ano passado e neste ano, só tivemos dois ou três.”

O Ministério dos Transportes da China estima que um total de 9 mil milhões de viagens serão feitas em todo o país durante o período de viagem de 40 dias em torno do festival, em comparação com 8,4 mil milhões de viagens registadas durante o mesmo período do ano passado. Mas algumas pessoas disseram que estavam desistindo de voltar para casa para ganhar mais dinheiro.

“Se eu ficar em Pequim, receberei o triplo do salário por quatro dias. Não quero abrir mão da oportunidade de ganhar dinheiro”, disse Nie, 57 anos, que trabalha em um centro esportivo em Pequim. “Comecei a trabalhar aqui há apenas três meses, não consegui ganhar muito dinheiro em 2024.”

Um ponto positivo para o consumo é o cinema, com as pré-vendas de ingressos ultrapassando 400 milhões de yuans (US$ 55,24 milhões) até 23 de janeiro, segundo dados da plataforma de ingressos Maoyan, a pré-venda mais rápida para a temporada do Ano Novo Lunar.

Grande parte da demanda foi impulsionada pelo filme Legends of the Condor Heroes: The Gallants, estrelado pelo ator e cantor Xiao Zhan, que também é embaixador de marcas de empresas de bens de luxo como Gucci e Tod’s.

A recuperação é uma boa notícia para a indústria cinematográfica, que tem enfrentado dificuldades recentemente, com a receita total das bilheterias da China sendo 22,6% menor em 2024 do que no ano anterior.

Mais chineses também estão optando por viajar para o exterior em viagens de longa distância este ano, de acordo com a Trip.com, a maior agência de viagens online da China. O feriado prolongado significa que as pessoas terão apenas dois dias de licença para um intervalo de 11 dias.

A agência de viagens Qunar disse que as reservas de voos de ida e pacotes de férias em sua plataforma dobraram em relação ao ano passado.

Os destinos mais populares estão em outros lugares da Ásia, de acordo com dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). O Sudeste Asiático continua popular, com volumes de bilhetes para o Vietname, Singapura e Indonésia, aumentando mais de 50 por cento. As passagens para o Japão cresceram 58%, enquanto a demanda de Hong Kong quase dobrou.