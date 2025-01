China says will restart some group tours to Taiwan

A China disse na sexta-feira que reiniciaria algumas viagens em grupo a Taiwan “num futuro próximo”, um impulso para uma indústria de viagens que ainda se recupera da pandemia de Covid-19. O Ministério da Cultura e Turismo disse que os residentes de Xangai e da província de Fujian, no sudeste, que fica do outro lado do Estreito de Taiwan, poderiam viajar para a ilha autónoma, sem fornecer um calendário específico.

A China reivindica Taiwan como parte do seu território e recusou-se a descartar o uso da força para um dia unificar-se com ela. Nos últimos anos, Pequim tem procurado isolar diplomaticamente Taipei e aumentou a pressão militar através da realização de grandes exercícios militares em torno da ilha.

Os líderes de ambos os lados mantiveram restrições às viagens através do Estreito, embora as suas populações partilhem fortes laços sociais, culturais e familiares. O Ministério da Cultura e Turismo disse que a retomada de algumas viagens a Taiwan “promoveria os interesses e o bem-estar dos compatriotas de ambos os lados do Estreito”.

Os residentes de Hong Kong e Macau podem solicitar autorizações de permanência temporária em Taiwan a partir de 20 de fevereiro, informou o conselho em comunicado. A reabertura aos residentes de Hong Kong está em avaliação há muito tempo, disse Liang Wen-chieh, vice-ministro do Conselho de Assuntos do Continente de Taiwan, em entrevista coletiva em Taipei.

Ele acrescentou que a medida foi uma resposta às expectativas da indústria turística de Taiwan e “promoveria ainda mais a normalização dos intercâmbios de pessoal através do Estreito”.

No ano passado, Taiwan suspendeu as restrições a alguns turistas individuais do continente, mas as viagens em grupo em grande escala ainda não foram retomadas. No início deste mês, o Presidente Lai Ching-te acusou a China de ser uma barreira às trocas através do Estreito e apelou a conversações entre as suas respectivas associações de turismo para aliviar as restrições.

“O governo dá as boas-vindas aos turistas do continente que viajem para Taiwan”, disse na sexta-feira o principal órgão político de Taipei sobre a China, o Conselho de Assuntos do Continente (MAC), acrescentando que estava aguardando que a China anunciasse “medidas específicas”.

“Nós… comunicaremos sobre a segurança, qualidade e estabilidade do turismo o mais rápido possível através das duas agências (de turismo) para facilitar a implementação suave da retomada dos intercâmbios turísticos no futuro”, disse o MAC.