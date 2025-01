China seeks to bolster ports and aviation hubs in western regions

A China disse no domingo que lançaria 15 medidas para impulsionar o desenvolvimento das suas províncias ocidentais através da construção de infra-estruturas logísticas, como portos e centros de aviação.

A Administração Geral das Alfândegas disse que as medidas melhorariam a integração das ligações ferroviárias, aéreas, fluviais e marítimas no oeste da China, informou a mídia estatal.

As medidas incluirão a modernização dos centros de aviação internacional em cidades como Chengdu, Chongqing, Kunming, Xi’an e Urumqi, ao mesmo tempo que desenvolverão zonas francas abrangentes e a integração com portos e outras ligações de transporte. Vários portos também seriam construídos e ampliados.

A China há muito que procura reforçar a influência económica das suas regiões ocidentais, que ficaram muito atrás das províncias costeiras. Mas as tensões étnicas nesses locais de Xinjiang e as medidas de segurança linha-dura que Pequim diz serem necessárias para salvaguardar a unidade nacional e a estabilidade fronteiriça atraíram críticas de algumas nações ocidentais.

As regiões ocidentais da China compreendem cerca de dois terços da área terrestre do país e incluem regiões como Sichuan, Chongqing, Yunnan, Xinjiang e Tibete.

No ano passado, o Politburo da China apelou a uma “nova urbanização” do oeste da China para revitalizar as zonas rurais, expandir os esforços de redução da pobreza e reforçar os recursos energéticos. Também foram feitos esforços para aumentar as ligações com a Europa e o Sul da Ásia através de corredores comerciais, incluindo rotas ferroviárias de transporte de mercadorias.