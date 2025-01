China's COMAC, maker of C919 jet, aims for Southeast Asian flights by 2026

A fabricante estatal chinesa de aeronaves COMAC pretende que suas aeronaves C919 comecem a voar em rotas comerciais para o Sudeste Asiático até 2026, como um primeiro passo para ir além de seu mercado doméstico, disse um alto funcionário da empresa à mídia chinesa.

A COMAC, Corporação de Aeronaves Comerciais da China, também pretende obter a certificação europeia para o C919 a partir deste ano, disse Yang Yang, vice-gerente geral do centro de marketing da empresa, ao site de notícias Jiemian, afiliado ao governo de Xangai, em uma entrevista recente.

A China Eastern Airlines, operadora inaugural do C919, adicionou Hong Kong à sua rede de rotas C919 a partir de 1º de janeiro, tornando o centro financeiro o primeiro destino da aeronave fora da China continental. Yang não disse se a COMAC estava em negociações com alguma companhia aérea sobre voos para o Sudeste Asiático ou outros mercados estrangeiros.

O C919 também é usado atualmente pela Air China e China Southern Airlines.

Posicionado como concorrente do Boeing 737 e do Airbus A320, o C919 voa atualmente apenas na China e precisa adquirir certificados de aeronavegabilidade internacionais para entrar no mercado global.

“Esperamos aumentar a implantação operacional de aeronaves C919 na China, para identificar minuciosamente quaisquer problemas potenciais antes de expandir para o Sudeste Asiático”, disse Yang.

A COMAC não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A COMAC, com sede em Xangai, está ansiosa por penetrar no mercado do Sudeste Asiático antes de entrar nos mercados ocidentais, numa altura em que os gigantes da indústria Boeing e Airbus enfrentam desafios como a cadeia de abastecimento e questões laborais.

Em 2024, a COMAC entregou um total de 12 aeronaves C919 para três companhias aéreas estaduais. A empresa disse em 2023 que espera que a capacidade de produção anual do C919 chegue a 150 dentro de cinco anos.