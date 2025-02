China's economy gets New Year boost from holiday travel and shopping

O lento consumo interno da China recebeu um impulso durante o trem e os aeroportos de Ano Novo em todo o país estavam cheios por semanas, desde que milhões voltaram para casa durante o período festivo em uma migração anual que deve ser um recorde.

Os dados oficiais mostraram que havia 500 milhões de viagens turísticas nacionais durante o período de oito dias, disse a porta -voz do Ministério do Comércio que Yongqian disse na quinta -feira. Isso é um salto de 5,9 % desde o mesmo período do ano passado, quando os números de viagem retornaram aos níveis pré-pandemia.

Enquanto isso, as vendas de “serviços de varejo e catering -chave em todo o país” também aumentaram, em 4,1 % em comparação com o ano passado, disse Yongqian aos jornalistas de Pequim. O governo lutou para garantir que o bilhão chinês do Exército de Consumidores injeta eficaz na economia como uma crise imobiliária prolongada pesa confiança.

Mas no mês passado, os formuladores de políticas expandiram um esquema de subsídio para itens domésticos comuns, de purificadores de água e geladeiras a laptops e veículos elétricos.

Durante o período de férias, as vendas de eletrodomésticos e equipamentos de comunicação em “empresas de monitoramento importantes” aumentaram mais de 10 % no ano, de acordo com o Ministério do Comércio.

A China registrou um crescimento de cinco por cento no produto interno bruto no ano passado, entre os mais lentos em décadas.

Pequim provavelmente procurará alcançar o mesmo objetivo de “cerca de cinco por cento” em 2025, mas isso pode ser prejudicado pelas ameaças de uma crescente guerra comercial. No fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas adicionais de 10 % em todas as importações chinesas, com Pequim se retirando imediatamente com suas próprias tarifas, direcionadas ao carvão e a gás.