Cities across the globe prepare to welcome the New Year in celebrations tinged with local traditions

Duas crianças jogam futebol em frente a uma placa de boas-vindas ao Ano Novo de 2025 na cidade de Ho Chi Minh, Vietnã, terça-feira, 31 de dezembro de 2024. “/>

Cidades de todo o mundo preparam-se para celebrar o Ano Novo com celebrações que destacam as culturas e tradições locais, depois de um ano abalado por conflitos contínuos e instabilidade política.

Os países do Oceano Pacífico Sul serão os primeiros a dar as boas-vindas a 2025: meia-noite na Nova Zelândia soará 18 horas antes da bola cair na Times Square, em Nova York.

Em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, milhares de pessoas deveriam lotar o centro da cidade ou escalar o anel de picos vulcânicos da cidade para desfrutar de uma plataforma de observação com fogos de artifício e um show de luzes em reconhecimento às tribos indígenas de Auckland. Segue-se um ano marcado por protestos contra os direitos Māori na nação de cinco milhões de pessoas.

Duas horas depois, na Austrália, espera-se que mais de um milhão de pessoas se reúnam no porto de Sydney para assistir aos tradicionais fogos de artifício. A estrela pop britânica Robbie Williams liderará uma música e cerimônias e apresentações indígenas reconhecerão os primeiros habitantes da terra.

Ásia se prepara para o Ano da Cobra Grande parte do Japão fechou antes do feriado mais importante do país, enquanto templos e casas passam por uma limpeza extensa, incluindo bater em tapetes chamados “tatami” com grandes paus.

O próximo Ano da Cobra no zodíaco asiático é anunciado como um ano de renascimento, aludindo à troca de pele do réptil. As lojas no Japão, que observam o ciclo do zodíaco desde 1º de janeiro, vendem pequenas figuras de cobras sorridentes e outros produtos com tema de cobra. Outros lugares da Ásia começarão a celebrar o Ano da Cobra mais tarde, com o Ano Novo Lunar.

Na Coreia do Sul, as celebrações foram reduzidas ou canceladas enquanto o país observa um período de luto nacional após a queda de um voo da Jeju Air em Muan, no domingo, que matou 179 pessoas.

As celebrações de Ano Novo em Jacarta contarão com uma deslumbrante queima de fogos de artifício, incluindo um show de drones com 800 drones, seguido de contagens regressivas até meia-noite na icônica rotatória do Hotel Indonesia da cidade.

Rivais ocidentais trocam boa vontade A mídia estatal chinesa cobriu uma troca de saudações de Ano Novo entre o líder Xi Jinping e o presidente russo, Vladimir Putin, em um lembrete da crescente proximidade entre dois líderes que enfrentam tensões com o Ocidente.

Xi disse a Putin que seus países “avançarão sempre de mãos dadas”, informou a agência de notícias oficial Xinhua na terça-feira.

A China tem mantido laços e um forte comércio com a Rússia desde que esta invadiu a Ucrânia em 2022, ajudando a combater as sanções ocidentais e as tentativas de isolar Putin.

Os conflitos que ofuscam as celebrações do Ano Novo no Médio Oriente deverão ser subjugados em Israel, à medida que a guerra com o Hamas em Gaza dura 15 meses e dezenas de reféns permanecem em cativeiro.

O Líbano está atolado numa grave crise económica e muitas áreas foram gravemente danificadas durante a guerra entre Israel e o Hezbollah, que terminou com um cessar-fogo instável. Entretanto, os sírios expressam esperança e incerteza para o próximo ano, após a derrubada do Presidente Bashar Assad.

Em Dubai, espera-se que milhares de pessoas assistam anualmente a uma queima de fogos de artifício no Burj Khalifa, o arranha-céu mais alto do mundo.

Missa da meia-noite, com bolhas As tradicionais festividades de Ano Novo de Roma têm uma atração adicional: o início do Ano Santo do Papa Francisco, a celebração que acontece a cada quarto de século e que deverá atrair cerca de 32 milhões de peregrinos à Cidade Eterna em 2025 .

Na terça-feira, Francisco celebrará as vésperas na Basílica de São Pedro, seguidas de uma missa na quarta-feira, quando deverá apelar mais uma vez pela paz em meio às guerras que assolam a Ucrânia e o Médio Oriente.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Catedral de São Paulo, em Minnesota, receberá uma missa às 23h, seguida de recepção com champanhe e brindes. O dia 1º de janeiro é um dia de obrigação para os católicos, marcando a Solenidade de Maria, e muitas igrejas celebrarão missas de vigília nas tardes e noites de terça-feira.

Líder alemão pede solidariedade num novo ano Horas antes de a Alemanha dar as boas-vindas ao novo ano, o chanceler Olaf Scholz pediu aos 84 milhões de habitantes do país que permanecessem unidos apesar das inúmeras crises e guerras mundiais, da economia enfraquecida do país e de um ataque mortal ao mercado de Natal . que chocou a nação.

“Somos um país de unidade. E podemos tirar força disso, especialmente em tempos difíceis como estes”, disse Scholz no seu discurso pré-gravado.

Paris traz de volta o espírito olímpico Paris encerrará um ano importante de 2024 com sua tradicional contagem regressiva festiva e show de fogos de artifício na famosa Champs-Elysées.

Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Verão, realizados na capital francesa, de Julho a Setembro, transformaram a cidade num lugar de alegria, fraternidade e conquistas desportivas surpreendentes, e marcaram outro marco importante na sua recuperação dos ataques extremistas mortais de 2015, perpetrados pela Al Qaeda e pelo grupo islâmico. Grupo Estadual.

Os britânicos enfrentarão o inverno. Londres celebrará o Ano Novo com uma queima de fogos de artifício ao longo do rio Tâmisa e um desfile pelo centro da cidade na quarta-feira com 10 mil artistas. Os fogos de artifício explodirão tendo como pano de fundo o London Eye, a enorme roda gigante que atravessa o rio, em frente ao Big Ben e às Casas do Parlamento.

No entanto, com uma tempestade que trouxe mau tempo a outras partes do Reino Unido, as festividades em Edimburgo, na Escócia, incluindo a Hogmanay Street Party, o Garden Concert e o Castle Fireworks Show, já foram canceladas.

Rio verá 2 milhões de foliões O Rio de Janeiro sediará a principal festa de Réveillon do Brasil na praia de Copacabana, com 10 balsas offshore transportando 12 minutos seguidos de fogos de artifício. Milhares de turistas a bordo de seis navios de cruzeiro testemunharão o espetáculo de perto.

A Câmara Municipal do Rio acompanhava de perto os planos para um show de luzes e sons. Espera-se que mais de 2 milhões de pessoas compareçam a Copacabana, na esperança de assistir a shows de artistas brasileiros superestrelas, como a cantora pop Anitta e o vencedor do Grammy Caetano Veloso.

Tradições americanas, antigas e novas Na cidade de Nova York, a organização que administra a Times Square testou a famosa bola lançada e inspecionou os números, as luzes e os milhares de cristais de 2025, parte de uma tradição que remonta a 1907. A celebração deste ano incluirá apresentações musicais. por TLC, Jonas Brothers, Rita Ora e Sophie Ellis-Bextor.

A festa, que se estenderá por vários quarteirões do principal centro turístico e teatral da cidade, deverá atrair grandes multidões, apesar da chuva e do frio.

Enquanto isso, Las Vegas se despedirá de 2024 com antigas (e algumas novas) tradições. Seu show anual de fogos de artifício de oito minutos acontecerá na Las Vegas Strip, com 340 mil pessoas esperadas enquanto os fogos de artifício são lançados dos telhados de nove cassinos.

Perto dali, o enorme local Sphere mostrará pela primeira vez contagens regressivas até a meia-noite em diferentes fusos horários.

Música country, futebol e uma corrida à meia-noite Em Pasadena, os entusiasmados espectadores do Rose Parade acamparam nas ruas frias e comemoraram o Ano Novo na esperança de encontrar locais privilegiados para esta tradição icônica do sul da Califórnia. O desfile precede o jogo de futebol americano Rose Bowl entre Ohio State Buckeyes e Oregon Ducks em 1º de janeiro.

Milhares de pessoas participarão de uma corrida de 5 km à meia-noite seguindo o percurso do desfile.

Cerca de 200 mil pessoas participarão de uma festa em Nashville, Tennessee, com um show de cinco horas de algumas das maiores estrelas da música country. À meia-noite, uma hora depois de Nova York, uma nota musical de 5 metros de altura e pesando 200 quilos cairá enquanto fogos de artifício iluminam o céu.

As celebrações repercutirão em todo o mundo à medida que o Ano Novo chegar em diferentes fusos horários, sendo a Samoa Americana uma das últimas a dar as boas-vindas a 2025, 24 horas depois da Nova Zelândia.