A Creretrip, uma empresa Flipkart e uma das principais plataformas de viagem da Índia, apresentou um novo recurso inovador, “Explore Hotels by Vibe”. Essa incorporação inovadora visa revolucionar o processo de reserva de hotéis, concentrando -se no ambiente de humor e viagens, fornecendo uma experiência mais personalizada para a base de viajantes diversificada na Índia.

Esta experiência em vídeo primeiro simplifica a descoberta de hotéis, classificando acomodações com base nas emoções dos viajantes e nas experiências desejadas. Cleretrip reconhece que não há dois viajantes iguais, e a nova função atende a várias necessidades, seja uma escapada romântica, uma viagem cheia de aventuras ou uma aposentadoria pacífica. Com mais de 5.000 hotéis em 23 cidades, os usuários podem explorar facilmente 11 vibrações exclusivas de viagem, por isso é fácil encontrar estadias que coincidem com seu humor e aspirações.

Tradicionalmente, os viajantes tiveram que navegar em várias plataformas para reunir recomendações de hotéis e itinerários. No entanto, a função “Explore Hotels by Vibe” elimina esse desconforto, oferecendo opções curadas com base na localização, confortos e revisões dos convidados resumidos pela IA. Para os aventureiros da geração Z, os casais milenares ou as famílias que procuram férias sem estresse, essa nova característica otimiza o processo, o que permite que os usuários tomem decisões seguras rapidamente.

Para coincidir com o lançamento, o Cleretrip lançou um filme de marca que sublinha o foco do primeiro cliente, destacando como a função serve várias demografia. O filme reflete o compromisso da Cleretrip de tornar a viagem acessível, agradável e intuitiva para todos, com base em uma profunda compreensão das preferências de mudança do consumidor.

Ganesh Ramashamy, diretor de produtos e tecnologia da Clectip, disse: “A inovação com uma abordagem centrada no cliente está no coração de tudo o que fazemos. Com ‘Explore Hotels by Vibe’, transformamos a reserva de hotéis em uma experiência perfeita e personalizada. Esse recurso permite que os viajantes encontrem estadias que realmente ressoam com a essência de sua viagem.

Cleretrip planeja expandir a função para mais destinos e refinar continuamente a experiência, com o objetivo de simplificar a descoberta de hotéis, e satisfazer as diversas necessidades dos viajantes de hoje.