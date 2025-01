Close to 15 lakh foreign tourists expected to attend Maha Kumbh 2025

O governo de Uttar Pradesh, em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores, informou jornalistas estrangeiros no ‘Jawaharlal Nehru Bhawan’ de Nova Delhi na segunda-feira, esclarecendo a escala e a importância do Mahakumbh 2025, que será realizado em Prayagraj. Isto marca o início de uma extensa campanha para mostrar a importância espiritual, cultural e económica do evento.

Programado de 13 de janeiro a 26 de fevereiro de 2025, Mahakumbh deverá atrair mais de 45 milhões de devotos, incluindo 15 lakh turistas estrangeiros, tornando-se um dos maiores encontros religiosos do mundo. O evento, que tem suas raízes no mitológico Samudra Manthan, onde gotas de néctar caíram em locais-chave, simboliza a purificação da alma e a autorrealização.

Autoridades de Uttar Pradesh destacaram que o Mahakumbh superaria outros eventos globais em termos de público, com uma estimativa de 45 milhões de visitantes, superando em muito os 70 lakh do Carnaval do Rio, os 25 lakh do Haj e os 72 lakh da Oktoberfest. Esta imensa escala demonstra a importância global de Mahakumbh.

As projeções económicas sugerem que Mahakumbh 2025 proporcionará um impulso substancial à economia indiana, contribuindo potencialmente com 2 lakh crore de rupias. Prevê-se que o PIB de Uttar Pradesh cresça mais de 1%, com um comércio significativo de bens essenciais, hotéis e sectores relacionados com o turismo.

O governo empreendeu um enorme desenvolvimento de infra-estruturas, incluindo novos viadutos, ghats, estações rodoviárias e medidas de segurança reforçadas. Mais de 37 mil policiais, 14 mil guardas residenciais e 2.750 câmeras CCTV baseadas em inteligência artificial garantirão a segurança. O evento contará também com a participação de 13 Akharas, sublinhando a igualdade de género e a inclusão social.

À medida que representantes da mídia estrangeira participam nesta ocasião importante, o governo prometeu apoiar viagens tranquilas e acesso a Prayagraj, garantindo uma experiência perfeita para os jornalistas que cobrem o evento.