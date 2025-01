Club Mahindra achieves IGBC ‘Platinum’ certification for 14 resorts

O Club Mahindra é reconhecido pelo Indian Green Building Council pelos seus esforços de sustentabilidade, com 14 resorts premiados com a prestigiada classificação Platinum Green Springs, contribuindo para 29 resorts certificados em toda a Índia.

Club Mahindra, a principal marca da Mahindra Holidays & Resorts India Limited, foi homenageado pelo Indian Green Building Council (IGBC) no Green Building Congress 2024 por alcançar um marco significativo de sustentabilidade. Em 2024, catorze dos seus resorts receberam a prestigiada certificação IGBC Platinum. Esta conquista reforça o compromisso contínuo do Club Mahindra com a sustentabilidade ambiental e o seu objetivo de longo prazo de neutralidade de carbono até 2040.

A certificação IGBC Platinum é um dos mais elevados reconhecimentos no setor da construção verde, atribuída pela excelência em eficiência energética, conservação de água, gestão de resíduos e utilização de materiais sustentáveis. Os resorts Club Mahindra atendem a esses padrões rigorosos, garantindo que os hóspedes desfrutem de experiências memoráveis ​​e, ao mesmo tempo, apoiam um futuro sustentável.

Esses quatorze resorts estão localizados nos principais destinos da Índia, incluindo Gujarat, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu, Goa, Kerala, Maharashtra e muito mais. Este reconhecimento destaca a dedicação da marca em incorporar práticas sustentáveis ​​nas suas operações, desde a conservação de energia à gestão de resíduos e reciclagem de água.

As principais iniciativas nos resorts incluem a instalação de estações de tratamento de esgoto, sistemas de captação de águas pluviais e mecanismos de segregação de resíduos. Além disso, os resorts adotaram práticas ecológicas, como a produção de alimentos orgânicos, viagens sustentáveis ​​e promoção da biodiversidade local. O clube Mahindra Madikeri Resort também obteve a primeira certificação tripla líquida zero da Índia, demonstrando liderança em hospitalidade sustentável.

Julian Ayers, Diretor de Resorts da Mahindra Holidays & Resorts India Limited, comentou: “Estamos extremamente orgulhosos de receber a certificação IGBC Platinum para nossos resorts. Esta conquista sublinha a nossa dedicação à sustentabilidade, com 60% dos nossos resorts já certificados. Nosso objetivo é certificar todos os nossos resorts nos próximos dois anos, estabelecendo novos padrões em hospitalidade verde”.

Com investimento contínuo em energia solar, conservação de água e gestão de resíduos, o Club Mahindra continua empenhado em alcançar os seus objetivos de sustentabilidade, promovendo a sua posição como líder no turismo verde.