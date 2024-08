Comissão Europeia Apoia Portugal no Combate a Incêndio na Madeira

UE mobiliza recursos de combate a incêndios na Madeira

A Comissão Europeia anunciou nesta quinta-feira que está pronta para mobilizar mais recursos para apoiar os esforços de combate aos incêndios na Madeira, Portugal, onde um grande incêndio florestal arde há mais de uma semana.

Segundo a declaração da Comissão, está “a acompanhar de perto a situação” e já enviou dois aviões de combate a incêndios Canadair de Espanha através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, após receber um pedido formal de Portugal.

O incêndio deflagrou no dia 14 de agosto na região montanhosa de Ribeira Brava, na Madeira.

Espalhou-se por vários municípios, obrigando à evacuação de cerca de 200 pessoas.

Embora alguns residentes tenham regressado às suas casas, os que estão em Fajã das Galinhas continuam deslocados.

Até agora, nenhuma casa ou infraestrutura crítica foi danificada.

Sistema Copernicus ativado para mapeamento de emergência

A Comissão Europeia também ativou o sistema de satélites de emergência Copernicus para ajudar as autoridades locais no mapeamento das áreas afetadas.

As imagens de satélite fornecerão dados vitais às equipas de emergência no terreno, ajudando a coordenar os esforços para controlar o incêndio.

Este apoio adicional faz parte da abordagem abrangente da UE para ajudar Portugal durante esta emergência.

O Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, criado para facilitar a ajuda mútua entre os estados membros, também posicionou antecipadamente mais de 560 bombeiros de 12 países para enfrentar a temporada de incêndios na Europa.

Governo português solicita apoio europeu

Portugal ativou formalmente o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia na quarta-feira.

Este mecanismo permite que os países solicitem assistência da reserva estratégica de recursos de emergência da UE, que inclui 28 aviões e quatro helicópteros.

O Centro de Coordenação de Resposta a Emergências da Comissão respondeu imediatamente ao pedido de Portugal, facilitando o envio de dois aviões Canadair para a ilha.

Esses aviões fornecerão apoio aéreo crucial às autoridades locais, que enfrentam condições desafiadoras devido aos ventos fortes e às altas temperaturas.

Investigação local aponta para incêndio criminoso como causa

O incêndio já queimou mais de 4.930 hectares de terra, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.

Embora as autoridades locais estejam a investigar a origem do incêndio, Miguel Albuquerque, presidente do governo madeirense, afirmou publicamente que o incêndio foi provavelmente causado por fogo posto.

A investigação em curso pela Polícia Judiciária determinará a causa do incêndio enquanto os esforços de combate continuam.

