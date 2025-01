Committed to turning Air India into top-class airline, says Tata Sons chairman Chandrasekaran

O presidente da Tata Sons, N Chandrasekaran, disse no sábado que sua empresa está totalmente comprometida em transformar a Air India em uma companhia aérea de classe mundial, oferecendo serviço e desempenho excepcionais em escala global. O Grupo Tata adquiriu a Air India em 2022 depois que o governo assinou um acordo de compra de ações com a Tata Sons para a venda da Air India por Rs 18.000 milhões.

Chandrasekaran respondeu a uma pergunta durante um bate-papo gratuito com o CEO da TVS Supply Chain Solutions Ltd, Ravi Viswanathan, no NIT Trichy Global Alumni Meet, aqui, sobre o que as pessoas podem esperar da pós-aquisição da Air India conduzida pelo Tata Group em 2022.

“Meu compromisso é fazer todo o possível para tornar a Air India uma companhia aérea absolutamente de classe mundial. Em termos de hardware, experiência de voo, experiência do cliente, tecnologia e em todos os sentidos.” Chandrasekaran disse.

De forma mais leve, ele apelou ao público reunido no local para instar os fabricantes de aeronaves Boeing e Airbus a entregar os aviões de acordo com os pedidos feitos pela Air India.

“Todos vocês devem me ajudar, pressionando a Boeing e a Airbus para que me forneçam os aviões”, disse ele.

O Grupo Air India fez um pedido total de 470 aeronaves: 250 da Airbus e 220 da Boeing. Em dezembro de 2024, a Air India fez um pedido de 100 aeronaves de fuselagem larga A350 adicionais e 90 aeronaves de fuselagem estreita A320 adicionais, incluindo o A321 neo.

Respondendo a outra pergunta de Viswanathan sobre a indústria de semicondutores, Chandrasekaran disse que havia uma grande oportunidade e que a exposição da Tata Sons no setor de semicondutores era de cerca de US$ 18 bilhões em fabricação de precisão, montagem e testes de semicondutores.

“Nossa fábrica de semicondutores deverá estar operacional em 2026. Portanto, seja no setor de energia ou no setor de semicondutores, tomamos a iniciativa e uma vantagem. aparecerão no ecossistema nos próximos 18 a 24 meses”, comentou.

Ele enfatizou que deve haver um foco concentrado e persistente na indústria de semicondutores, juntamente com o apoio às políticas governamentais. “Mais investimentos têm que vir e pesquisas têm que ser feitas. As instituições acadêmicas têm que se envolver (no setor de semicondutores). Portanto, há um longo caminho a percorrer”, disse ele.