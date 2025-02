Como os nômades digitais das Filipinas podem permanecer saudáveis ​​durante a viagem

Como nômade digital das Filipinas, aprendi que a publicação entre os fusos horários, a amostra de novas cozinhas e a adaptação a ambientes desconhecidos podem afetar o corpo e a mente. Mas adivinhe? Ficar em forma e saudável na estrada é absolutamente possível. Apenas recebe alguma criatividade e bom design.

Através de minhas próprias aventuras de viagem, recebi algumas dicas valiosas, como 5 dicas de viagem que fazem a diferença e como viajar com uma criança. Esteja você em apartamentos, condomínios ou colaboração em um local rápido na Internet, esse motorista tem dicas para manter seu estilo de vida legal digital sem estresse.

Para um mergulho mais profundo, no entanto, considere obter sua própria cópia de AZ sobre como se tornar nômades digitais – Meu guia final pessoal para os aspirantes a nômades. Este e -book está cheio de tudo o que você precisa para prosperar enquanto trabalha e explora o mundo!

Agora, aqui está o que descobri em minha jornada para permanecer saudável e equilibrado durante a viagem.

1. Como comer saudável enquanto viaja para o trabalho

Planeje suas refeições

Quando comecei a viajar pela primeira vez, gritava em cadeias de fast food ou picadas de estrada convenientes sempre que a fome atingiu. Embora isso seja divertido (e às vezes você realmente não pode resistir às especialidades locais!), Percebi que meu corpo se sentia desequilibrado depois de algumas semanas. Agora, tento ficar em lugares em que tenho acesso a uma cozinha-por um airbnb ou um albergue com um espaço comunitário-para que eu possa acertar refeições saudáveis ​​em casa.

Compras de supermercado: Eu gosto de visitar mercados locais onde quer que eu esteja – seja um mercado úmido no Vietnã ou uma pechincha de fim de semana na Polônia – para obter legumes frescos, frutas e outros alimentos. Enquanto em países asiáticos como a Tailândia, explorar esses mercados é como encontrar um paraíso para ingredientes frescos e saudáveis.

Eu gosto de visitar mercados locais onde quer que eu esteja – seja um mercado úmido no Vietnã ou uma pechincha de fim de semana na Polônia – para obter legumes frescos, frutas e outros alimentos. Enquanto em países asiáticos como a Tailândia, explorar esses mercados é como encontrar um paraíso para ingredientes frescos e saudáveis. Preparação de refeições: Em dias úteis agitados, a preparação de refeições é um salva -vidas. Vou preparar muitas misturas vegetarianas ou frango da Adobo (sim, ainda luto pelos sabores de Pinoy no exterior!) E o arrumo para o almoço no dia seguinte. A adição de lanches saudáveis, como nozes ou frutas secas, mantém minha energia durante o dia.

Dica rápida de viagem: Pacotes basicamente como um Solar Electric Bank Para manter seus dispositivos, eles são cobrados enquanto procuram receitas ou locais de mercado local em movimento.

Faça escolhas mais saudáveis ​​quando almoçar

Eu gosto de experimentar pratos locais – é uma grande parte disso porque viajo. Mas eu aprendi a conseguir um equilíbrio:

Escolha vegetais e proteína magra: Meu coração sempre faz um pouco de dança quando vejo peixe assado ou um bom prato vegetariano no menu.

Meu coração sempre faz um pouco de dança quando vejo peixe assado ou um bom prato vegetariano no menu. Cheque de compartilhamento: Vamos admitir, os tamanhos das porções podem ser maiores fora das Filipinas. Se eu souber que não posso terminar tudo, vou pedir uma bolsa de cachorros.

Vamos admitir, os tamanhos das porções podem ser maiores fora das Filipinas. Se eu souber que não posso terminar tudo, vou pedir uma bolsa de cachorros. Mantenha -se hidratado: Carregue a Garrafa de água reutilizável em todos os lugares. É tão fácil carregar bebidas ou café açucarado quando você explora peças novas, então a água me ajuda a permanecer refrescante sem calorias extras.

Use aplicações nutricionais

Se eu sinto que perco minha parte dos meus hábitos alimentares (oi, buffet de café da manhã ilimitado?), Vou usar Myfitnesspal ou Salvação por uma semana ou duas. É uma maneira suave de me manter responsável.

2. Encontrar academias e acomodações ativas

Academias de pesquisa antes de você chegar

De volta aos meus primeiros dias de viagem, pousarei em uma nova cidade e perderei tempo procurando uma academia. Agora, eu faço meu trabalho com antecedência:

Academias ou comodidades locais: Um rápido Pesquise o Google Maps Geralmente, destaca as academias com dia ou semana – ideal para se adequar ao nosso programa de trabalho remoto ou se estou apenas na cidade por um tempo.

Um rápido Pesquise o Google Maps Geralmente, destaca as academias com dia ou semana – ideal para se adequar ao nosso programa de trabalho remoto ou se estou apenas na cidade por um tempo. Academias de hotéis: Quando deixo um hotel, garanto que ele tem uma academia, então não preciso procurar em outro lugar.

Quando deixo um hotel, garanto que ele tem uma academia, então não preciso procurar em outro lugar. Espaços de cooperação: Alguns pontos de cooperação oferecem entradas reduzidas de academia ou cursos de academia. É uma grande vantagem para nômades digitais como eu.

Explore exercícios alternativos

Não sou todos os dias “ginástica rato”, então mudei as coisas:

Atividades externas: Mergulhos para destinos do paraíso como a Tailândia? Caminhadas em Bali? Correndo ao longo do Sena em Paris? Sim, por favor! A combinação de exploração com exercício me mantém motivado.

Mergulhos para destinos do paraíso como a Tailândia? Caminhadas em Bali? Correndo ao longo do Sena em Paris? Sim, por favor! A combinação de exploração com exercício me mantém motivado. Yoga & Pilates Studios: Eu caí nos estúdios de ioga em quase todas as cidades que visitei. Alguns ainda fazem parte da comunidade jurídica digital, onde você pode se encontrar como viajantes.

Eu caí nos estúdios de ioga em quase todas as cidades que visitei. Alguns ainda fazem parte da comunidade jurídica digital, onde você pode se encontrar como viajantes. Rotinas de treinamento em casa: Quando tenho pouco tempo ou não consigo encontrar uma academia, confio nas rotinas do YouTube. Eu tenho uma pequena pasta de favoritos dos meus canais de treinamento favoritos.

Use aplicativos de fitness

Estou atualmente obcecado por Club Nike Training Club. É gratuito e me dá exercícios guiados de vários comprimentos, o que é ideal para o meu horário imprevisível.

3. Gerenciamento de saúde mental em movimento

Criar uma rotina

A jornada é imprevisível, mas mesmo ter uma estrutura descontraída me ajuda a permanecer equilibrada:

Definir horas de trabalho: Decido com antecedência em que horas vou me concentrar no trabalho e em que horas explorarei. Caso contrário, acabo trabalhando o dia todo em um café, esquecendo por que viajei em primeiro lugar!

Decido com antecedência em que horas vou me concentrar no trabalho e em que horas explorarei. Caso contrário, acabo trabalhando o dia todo em um café, esquecendo por que viajei em primeiro lugar! Quebras de agendamento: Usar algo como a técnica Pomodoro me impede de queimar. Faço uma pausa de 5 minutos a cada 25 minutos para esticar ou pegar água.

Fique conectado aos seus entes queridos

A nostalgia é real! Chamadas ou mensagens frequentes com a família em casa com um terreno aterrado, especialmente quando enfrento renovações e taxas de passaporte.

Check-ins frequentes: Program uma videochamada com minha família nos fins de semana ou conversei com os amigos do Messenger. Ouvir uma voz bem conhecida é o melhor pick-me-up.

Program uma videochamada com minha família nos fins de semana ou conversei com os amigos do Messenger. Ouvir uma voz bem conhecida é o melhor pick-me-up. Encontre as comunidades filipinas no exterior: Existem alguns compostos Pinoy ou grupos do Facebook para nômades digitais nas grandes cidades. É reconfortante compartilhar histórias com os Kababayans que entendem toda a combinação “Digital Nomad + Being Pinoy”. Você também recebe dicas sobre vida útil de baixo custo, cobertura de seguro de saúde ou mesmo aplicativos de idiomas locais para interações perfeitas com estrangeiros e moradores locais.

Atenção prática e gestão do estresse

Aplicações de meditação: Usar Calma ou Espaço Central Quando me sinto chocado. Uma sessão de 5 minutos pode restaurar meu humor.

Usar Calma ou Espaço Central Quando me sinto chocado. Uma sessão de 5 minutos pode restaurar meu humor. Publicação: Escrevendo sobre o meu dia-é um passeio louco no Tuk-Tuk no Camboja ou uma conversa doce com um vendedor local que me faz processar as emoções e ficar agradecido.

Escrevendo sobre o meu dia-é um passeio louco no Tuk-Tuk no Camboja ou uma conversa doce com um vendedor local que me faz processar as emoções e ficar agradecido. Procure ajuda profissional: Eu já usei uma plataforma de conselhos on -line antes. É reconfortante saber que o tratamento é acessível onde quer que eu esteja no mundo.

4. Dicas adicionais para um estilo de vida nômade saudável

Dormir adequado: Jet Lag não é engraçado. Eu tento melatonina (sob a orientação do médico) ou defino rigorosos horários de sono/despertar por alguns dias para se ajustar. Seguro de viagem: Se eu for remotamente ou planejando atividades aventureiras, garanto que tenho uma política estável. Melhor seguro do que desculpas! Fique organizado: Calendário do Google Ele é meu melhor amigo para conhecer horários, viagens e tarefas pessoais. Limite o álcool e a cafeína: Adoro uma boa cerveja artesanal, mas a mantenho moderada – especialmente quando recebo uma ligação antecipada no dia seguinte. Faça pausas a partir do horário da tela: As sessões de laptop longas podem esticar os olhos. Eu sigo a regra 20-20-20: a cada 20 minutos, olho para um objeto a 20 metros de distância por 20 segundos. Para conselhos: Ficar conectado em movimento? Use Yesim para fácil acesso ESIM E desfrute de uma grande taxa de desconto com o código Katrin8414.

Pensamentos finais

Ser um nômade digital das Filipinas mudou minha vida de várias maneiras e eu cresci para amar a liberdade que ela traz. Mas também me ensina a importância de cuidar de mim mesma – física e mentalmente – não importa onde meu laptop aterrisse.

Se você navega para as taxas de câmbio do USD, permanece em apartamentos com fácil acesso a nós co-trabalhados ou priorizando um estilo de vida saudável, o equilíbrio é tudo.

A ocupação do seguro de viagem e da visão nômade digital com requisitos de visto de visto claro também foram vitais para a paz de espírito e o acesso mais fácil a novos destinos. Esteja você explorando cavernas, mergulhando em rios subterrâneos ou trabalhando em uma cidade grande movimentada, como o Metro Manila, equilibrar a saúde e a aventura é a chave.

Acredite em mim, assim que encontrar esse equilíbrio entre exploração, trabalho e autocuidado, você se sentirá mais ativado e pronto para lidar com qualquer coisa que apareça no seu caminho. Aqui está para ficar em forma, permanecer aterrado e aproveitar ao máximo nossas viagens!

Isenção de responsabilidade: essas são dicas gerais com base em minhas próprias experiências. Para dicas personalizadas, consulte um profissional de saúde.

Freqüentemente perguntas