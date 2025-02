Como os nômades digitais das Filipinas podem prosperar em climas não -trópicos

Você sabe? Crescendo nas Filipinas, nunca tive que lidar com temperaturas abaixo de zero ou estradas nevadas. Mas como nômade digital, minhas viagens finalmente me levaram a destinos em que “agrupamento” não era apenas uma escolha – era uma necessidade!

Afinal, nem sempre vou a praias como na Flórida ou viajo em lugares quentes como a Arábia Saudita. Eu também viajo por climas frios, como Idaho! Mergulhe nas impressionantes paisagens de Palawan ou na navegação de nós vivos como Bangkok – todo destino me ensina algo novo.

Se você está pensando em se tornar um nômade digital ou já é um, verifique meu e -book especial, AZ sobre como se tornar nômades digitais. Está cheio de tudo o que você precisa para começar e prosperar com esse estilo de vida emocionante.

Se você for a um clima mais frio pela primeira vez, não se preocupe! Tenho algumas dicas testadas para ajudá -lo a permanecer quente, confortável e produtivo.

1. Entendendo as condições climáticas e climáticas

um. Pesquise seu destino

Antes de chegar ao norte da Europa, passei muito tempo lendo sobre temperaturas médias, umidade e mudanças sazonais. Isso me ajudou a descobrir se eu precisaria de um casaco de inverno pesado ou apenas algumas camadas leves.

Aplicativos e sites: Usar Precisão e TimeAnddate para monitorar as previsões diárias. Eles também fornecem previsões de longa faixa, então eu sei quais meses são mais frios ou se uma tempestade de neve repentina está no horizonte. Tendo acesso a Conectividade confiável na internet Ele garante que eu possa me manter informado sobre o clima e o trabalho de forma produtiva enquanto estiver em movimento.

si. Conheça seus limites

Todo mundo tolerância ao frio é diferente. Se você é como eu e passou a maior parte da sua vida em um clima tropical, você pode sentir frio e desgastar Jaquetas de inverno Mesmo quando os habitantes locais ainda estão usando camisas T. É perfeitamente normal – apenas planeje de acordo!

2. Vestido para o inverno e frio Beather

um. Domínio da arte da camada

Quando morei no inverno real, entrei em pânico e comprei o maior e inflável casaco que pude encontrar. Com o tempo, percebi que a camada era mais eficaz – e geralmente mais acessível.

Camada base: Pense em tops térmicos ou lã leve. Isso ajuda a regular a temperatura e a umidade do corpo (se você suar). Camada média: Um suéter ou velo para manter o calor dentro. Camada externa: Uma camada impermeável ou sem repercussão, dependendo da previsão.

Você sempre pode jogar colchões se ficar muito quente dentro de casa.

si. Invista em ferramentas de inverno de qualidade

Uma vez tentei sobreviver a um inverno finlandês usando botas baratas. Digamos que meus dedos não estavam felizes. Prioridade para alguns objetos duráveis ​​- como botas impermeáveis, casaco adequado e luvas isoladas. Vale a pena manter -se protegido da picada do vento ou das calçadas escassas.

fazer. Não se esqueça dos acessórios

Cachecol e feijão : Cobrir sua garganta, orelhas e cabeça ajuda seu corpo a manter o calor.

: Cobrir sua garganta, orelhas e cabeça ajuda seu corpo a manter o calor. Meias térmicas : Mantenha essas pernas confortáveis, especialmente se você planeja andar muito.

: Mantenha essas pernas confortáveis, especialmente se você planeja andar muito. Aquecendo as mãos e os pés: Esses pequenos pacotes me salvaram durante longos passeios de trem e aventuras ao ar livre.

3. Adapte sua rotina e estilo de vida

um. Mantenha -se hidratado e hidratado

O clima frio pode estar incrivelmente seco. Minha pele começou a se sentir apertada e flocou, então comecei a usar um creme hidratante mais pesado e a beber mais água do que o normal. Pense em trazer um pequeno umidificador Se você ficar em um lugar por algumas semanas – isso ajuda a combater a terra do aquecimento interno.

si. Abrace comida de conforto (mas equilibre)

Eu amo uma sopa rica ou ensopado quando está frio lá fora – nada atingiu uma refeição quente depois de sair do frio! No entanto, também me certifico de obter frutas e vegetais em minha dieta para manter meu sistema imunológico forte.

Os produtos congelados podem ser um salva -vidas quando a fruta fresca é cara ou menos disponível no inverno. A cultura das Filipinas – especialmente a culinária filipina com seus sabores ousados ​​- sempre me traz conforto, não importa onde eu esteja.

fazer. Personalize seu horário de trabalho

Você pode achar que é mais difícil sair da cama quando ele congela. Tudo bem! Tento mudar meu horário de trabalho um pouco mais tarde para corresponder ao East Times (ou sempre que aquece um pouco). Também estou planejando em breve, quebras ativas – como áreas internas ou uma rápida viagem – para manter meu tráfego e lutar do blues de inverno.

4. Encontrar conforto e superar os desafios sazonais

um. Torne seu espaço confortável

Se você alugar um Airbnb ou apartamento de curto prazo, personalize -o com cobertores macios, despeje travesseiros ou até fadas. Criar um ângulo confortável para trabalhar pode fazer com que esses dias sombrios e cinzentos pareçam muito mais acolhedores.

Encontrar o bom aluguel geralmente é a chave, especialmente se você ficar em nós como Davao City ou Cebu City ou outros pontos no sudeste da Ásia, conhecidos por seu custo de vida acessível. Eles atraem muitos trabalhadores expatriados e remotos.

si. Transtorno emocional sazonal de combate (triste)

A falta de luz solar no inverno às vezes pode afetar o humor. Alguns nômades digitais das Filipinas (inclusive eu) não são usados ​​por dias mortos por 16h Considere estas dicas:

Tratamento leve : As lâmpadas especiais imitam a luz solar e podem aumentar os níveis de humor e energia.

: As lâmpadas especiais imitam a luz solar e podem aumentar os níveis de humor e energia. Você permanece social : Se são reuniões virtuais, grupos do Facebook ou eventos digitais locais, a conexão com outras pessoas ajuda a manter a solidão na vagina.

: Se são reuniões virtuais, grupos do Facebook ou eventos digitais locais, a conexão com outras pessoas ajuda a manter a solidão na vagina. Tempo ao ar livre: Mesmo que esteja frio, tente sair para um pouco de luz natural. Uma rápida caminhada de 15 minutos pode fazer maravilhas.

fazer. Aprenda atividades locais de inverno

Com um Bom seguro de viagemTudo o que você quiser é possível! Seja patinando, esquiar ou apenas caminhar pelo mercado de Natal, a inclinação das atividades da temporada pode ajudá -lo a apreciar o clima mais frio. Eu costumava ter medo de sair no inverno, mas assim que abraçava essas experiências, isso tornou o frio mais agradável.

No sudeste da Ásia, aprendi a desfrutar de surfar e mergulhar, fuga perfeita quando volto ao seu paraíso tropical, por exemplo, de Boracay ou outros lugares considerados como capital das Filipinas.

Pensamentos finais

A transição dos ambientes de clima tropical para frio pode ser emocionante e assustador. Mas com a mentalidade correta, ferramentas e auto-rotinas, você pode não apenas sobreviver, mas também prosperar em climas não tropicais.

Para mim, morar em áreas mais frias expandiu minha perspectiva, me ensinou durabilidade e acrescentou uma camada de excitação completamente nova ao meu estilo de vida digital.

Lembre -se, trata -se de flexibilidade e preparação. Esteja você explorando opções de visto como SRRV (o visto de Retree da Visa Retire) para estadia de longo prazo, garantindo que seu passaporte seja atualizado ou embalado sobre sua próxima aventura, a chave é permanecer preparada.

A partir das estadias de curto prazo na Tailândia em viagens de longo prazo aos países ocidentais, sempre há algo a aprender. Excelentes instalações, como cartões SIM, shopping centers, albergues e colaborações, fornecerão tudo o que você precisa para trabalhar e viver confortavelmente.

Viagens seguras e permanecem confortáveis, colegas Pinoy Nomads!

Isenção de responsabilidade: as dicas fornecidas são baseadas em minhas experiências pessoais. Adapte -os aos seus níveis de conforto e consulte os profissionais de saúde para preocupações específicas.

Freqüentemente perguntas