Coventry woman who vanished 52 years ago found alive and well

Uma mulher que desapareceu há 52 anos foi encontrada sã e salva depois que a polícia divulgou uma fotografia granulada como parte de um recurso, resolvendo um dos casos de desaparecimento mais antigos da Grã-Bretanha.

Sheila Fox, agora com 68 anos, desapareceu de Coventry em 1972, quando tinha 16 anos. Na época, a polícia de West Midlands disse que ela morava com os pais e pode ter um relacionamento com um homem. Os policiais disseram que estavam mantendo a mente aberta, acreditando que ela pode ter se mudado da área.

No domingo, a Polícia de West Midlands lançou um novo apelo para ajudar a encontrar Fox, postando uma fotografia dela na época de seu desaparecimento em seu site e nas redes sociais.

Poucas horas depois de vir à tona, o público procurou informações e na quarta-feira os policiais confirmaram que Fox estava vivo e bem. Disseram que ele morava em outra parte do país.

Um porta-voz da polícia disse: “Temos o prazer de anunciar a conclusão de uma das investigações de pessoas desaparecidas mais antigas da Polícia de West Midlands.

“Os policiais investigadores encontraram uma única foto de Sheila na época de seu desaparecimento e a postaram em nosso site e nas redes sociais. Poucas horas após o apelo, o público teve contato com informações que levaram a equipe até ela.”

A DS Jenna Shaw, da equipe de investigação de casos arquivados, disse: “Procuramos todas as evidências que pudemos encontrar e conseguimos localizar uma foto de Sheila.

“Somos uma pequena equipe de policiais e gostaria de agradecer o trabalho do DC Shaun Reeve que conseguiu resolver este caso com a ajuda do público. “Cada pessoa desaparecida tem uma história e seus familiares e amigos merecem saber o que aconteceu com eles e, com sorte, se reunir com eles.”