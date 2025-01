A Cox & Kings, líder global na indústria de viagens e turismo, nomeou Suresh Victor como vice-presidente sênior, responsável por liderar sua vertical de tecnologia. Com uma sólida experiência em transformação digital e desenvolvimento de produtos, Victor liderará os avanços tecnológicos da empresa e contribuirá para a próxima fase de seu crescimento.

A nomeação de Victor ocorre no momento em que a Cox & Kings se concentra em fortalecer ainda mais seu ecossistema digital. Sob a sua liderança, a empresa pretende melhorar as experiências personalizadas dos clientes, melhorar a eficiência operacional e expandir as suas soluções de viagens. Ao aproveitar tecnologias emergentes, como inteligência artificial, big data e análises avançadas, Victor ajudará a empresa a atender às novas necessidades dos viajantes globais.

Ao comentar a sua nomeação, Suresh Victor disse: “A convergência entre tecnologia e viagens oferece uma oportunidade extraordinária para redefinir a forma como as pessoas vivenciam o mundo. Com a tecnologia se tornando uma parte intrínseca da vida indiana, a indústria de viagens está em um momento crucial de inovação. O O ressurgimento da procura global de viagens, juntamente com os avanços nas ferramentas digitais, está a capacitar os viajantes como nunca antes, permitindo-lhes explorar o mundo sem problemas e liderar a sua vertical. tecnologia para moldar a próxima fase do seu negócio.”

Ramalingam S, presidente da Cox & Kings, expressou sua confiança nas habilidades de Victor: “Estamos entusiasmados em receber Suresh Victor em nossa equipe de liderança. Seu notável histórico no desenvolvimento de produtos, combinado com sua capacidade de impulsionar tecnologias digitais transformacionais estratégicas, o torna um candidato perfeito para liderar nossos esforços tecnológicos Na Cox & Kings, encaramos a tecnologia como um pilar fundamental de nossa história de crescimento, e a liderança de Suresh será fundamental para concretizar essa visão.”

Suresh Victor traz mais de uma década de experiência, tendo trabalhado com empresas líderes como Captain Fresh, CoinDCX, Hopscotch e BabyChakra. Ele expandiu com sucesso equipes de produtos, desenvolveu plataformas centradas no cliente e liderou transformações tecnológicas em diversos setores. À medida que as viagens globais continuam a recuperar, a Cox & Kings está empenhada em combinar a sua herança com tecnologia de ponta para proporcionar experiências de viagem excepcionais.