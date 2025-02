A Cox & Kings, um nome de confiança global no setor de viagens, está expandindo sua pegada na Índia com o lançamento de 10 novos locais de franquia nas principais cidades. Essa expansão faz parte de um esforço estratégico para atender à crescente demanda por viagens de saída, nacional e recebimento. Os locais recém -lançados oferecerão aos viajantes uma combinação de planejamento personalizado, consulta de especialistas e serviços de reserva sem problemas, todos apoiados por tecnologia avançada.

Nos dois anos seguintes, a Cox & Kings planeja estabelecer 300 franquias, agentes favoritos e clubes de férias na Índia e internacionalmente. A empresa pretende criar um ecossistema robusto que combina tecnologia com soluções de viagem centradas no cliente, criando inúmeras oportunidades para investidores no setor de viagens.

Falando sobre a expansão, Karan Agawal, diretor da Cox & Kings, disse: “À medida que as viagens continuam a evoluir, reconhecemos a necessidade de uma combinação perfeita de tecnologia e conexão humana. Embora o planejamento do itinerário com IA nos ajude a criar viagens perfeitas e personalizadas, uma presença no solo melhora a confiança e o compromisso com os viajantes. Nossa expansão em novas cidades reflete nosso compromisso de fornecer serviços mundiais -garantindo que nossos parceiros de franquia permaneçam na vanguarda em um mercado competitivo, oferecendo experiências excepcionais aos viajantes modernos.

Após a aquisição da Wilson & Hughes em 2024, a Cox & Kings está focada na inovação e na transformação digital para melhorar a experiência de viagem. Os parceiros de franquia se beneficiarão de sistemas de reserva e construção de itinerários que permitem planos de viagem personalizados. Cada franquia também apresentará especialistas em viagens treinados que fornecerão perguntas pessoalmente, garantindo uma experiência perfeita e confiável do cliente.

A expansão ocorre quando a indústria de viagens da Índia está crescendo. Os relatórios sugerem que o mercado de viagens de saída da Índia poderia exceder 50 milhões de viajantes até 2030. A expansão da Cox & Kings visa capitalizar essa demanda, combinando ferramentas digitais com uma forte presença de linha de linha para continuar sendo um líder no panorama de viagens evolutivas.