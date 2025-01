Cygnett Hotels & Resorts, uma das cadeias hoteleiras de mais rápido crescimento na Índia, revelou a assinatura de sua nova propriedade de luxo, Anamore Select Resort & Wellness, em Mopa, Goa. Apresentando 150 quartos em estilo villa com design elegante, este resort sofisticado tem como objetivo redefinir as viagens de luxo, combinando opulência, sustentabilidade e imersão cultural.

Anamore é uma nova marca de luxo da Cygnett, voltada para o mercado de luxo, e é uma extensão da estratégia da empresa para expandir além de sua presença estabelecida no segmento médio do mercado hoteleiro indiano. “Nossa visão para Anamore é ousada e inovadora. Nosso objetivo é redefinir o futuro das viagens de luxo na Índia. Tendo estabelecido com sucesso de 10 a 12 hotéis por ano no mercado de segmento médio, estamos confiantes de que “Anamore irá replicar esse sucesso no mercado de luxo”, disse Sarbendra Sarkar, fundador e CEO da Cygnett Hotels & Resorts.

O complexo marca a primeira colaboração da empresa com a Yugen Infra, uma empresa imobiliária líder formada pela Timespro Consulting e VK Developers. Yugen Infra é responsável por vários projetos de prestígio, incluindo o primeiro município com campo de golfe de Goa. O Anamore Select Resort & Wellness está estrategicamente localizado, a apenas 15 minutos de carro do Aeroporto de Mopa e com acesso direto pela rodovia Goa-Mumbai, oferecendo aos hóspedes conectividade perfeita.

Projetado para proporcionar uma experiência de luxo envolvente, o resort oferece restaurante aberto o dia todo, bar, amplos jardins, salão de banquetes de 6.000 pés quadrados, piscina, academia, área de recreação infantil e clubhouse. Além disso, o resort possui uma ala dedicada ao bem-estar, Bluum Mudra by Ayurvyaas, focada no bem-estar holístico.

“O Anamore Select Resort & Wellness foi cuidadosamente projetado para oferecer aos hóspedes uma experiência completa de bem-estar, juntamente com luxo e conforto”, acrescentou Sarkar. A Cygnett Hotels & Resorts está confiante de que esta nova propriedade estabelecerá uma nova referência para a hospitalidade de luxo em Goa.