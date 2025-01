A Norwegian Cruise Line (NCL) anunciou a promoção de Damian Borg a Diretor Sênior de Estratégia de Vendas e Operações, Ásia-Pacífico, a partir de 1º de janeiro de 2025. Esta mudança vem em resposta ao crescimento significativo visto na região e tem como objetivo promover O sucesso da NCL como mercado emissor proeminente e destino popular para sua clientela internacional.

Damian continuará apoiando Ben Angell, vice-presidente e gerente geral da NCL APAC, com foco no crescente mercado de voos/cruzeiros para destinos importantes como Europa, Alasca e Havaí. Além disso, Damian supervisionará e fornecerá orientação estratégica aos gestores regionais dos países, incluindo Manoj Singh (Índia), Takahiko Yajima (Japão), Crystal Wong (Grande China e Coreia do Sul) e William Tay (Sudeste Asiático).

Esta promoção reforça o compromisso da NCL com a Ásia-Pacífico e a sua estratégia de fortalecer relacionamentos com parceiros de negócios, em linha com a sua filosofia Partners First. A empresa continua empenhada em ser a empresa de cruzeiros mais fácil de trabalhar, atendendo às necessidades tanto dos parceiros de negócios quanto dos hóspedes. Além da função ampliada de Damian, Angela Middleton foi promovida a Diretora de Vendas de Campo para AU/NZ, onde continuará a colaborar com Damian para impulsionar o crescimento na região.

Ben Angell, vice-presidente e gerente geral da NCL APAC, disse: “Damian já desempenhou um papel fundamental em nosso sucesso e sua nomeação ocorre em um momento crucial, à medida que continuamos a capitalizar a forte demanda por cruzeiros na Ásia”.

Damian Borg expressou seu entusiasmo, dizendo: “Estou muito satisfeito em assumir esta função ampliada, trabalhando com Ben, Angela, nossos gerentes nacionais e parceiros de negócios para mostrar as diversas ofertas da NCL e proporcionar férias de cruzeiro inesquecíveis”.