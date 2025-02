DanCenter launches in India with premium villas in Goa

O Dancenter, a famosa marca de férias da Holiday Home, foi lançada oficialmente na Índia, marcando um passo significativo em sua expansão global. A estréia da marca na Índia começa com a introdução de luxuosas villas 3BHK localizadas em Soolim, North Goa, um dos destinos de lazer mais populares do país. Conhecida por sua excelência na administração da casa de férias na Europa, a entrada do Dancenter no mercado indiano oferece uma combinação única de design escandinavo e conforto moderno.

As villas recentemente construídas oferecem aos hóspedes uma experiência luxuosa e privada, com confortos premium, como serviços de chef em chamas, assistência de concierge, limpeza dedicada, passeios experimentais, mixologia e lições de churrasco mediante solicitação, entre outros. O compromisso do Dancent de oferecer apenas propriedades recém -construídas garante uma experiência premium para cada hóspede.

Fundada na Dinamarca em 1957, o Dancenter tem mais de seis décadas de experiência no setor de aluguel de habitação de Natal, gerenciando um portfólio de 12.000 propriedades na Dinamarca, Suécia, Noruega e Alemanha. A filosofia da empresa está profundamente enraizada na tradição dinamarquesa, com aluguel de casas de férias que oferecem uma fuga serena para famílias que buscam relaxamento e tempo de qualidade, geralmente em ambientes pitorescos costeiros ou de campo.

“Estamos realmente empolgados em trazer a experiência de férias única na casa do Dancenter para a Índia, começando com Goa, um destino sinônimo de lazer e luxo”, disse Aditya Sharma, chefe de negócios de luxo da OVLA Demanda por Casas de Férias de Luxo.

Arjun Singh Meena, chefe de negócios da Dancenter India, acrescentou: “O lançamento do Dancent na Índia é mais do que uma expansão, trata -se de apresentar uma tradição dinamarquesa de aluguéis de casas de férias premium em um mercado de evolução rápida”.