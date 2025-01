Dazzling Ice Castles draw tourists to New Hampshire, other states

Luzes embutidas em formações de gelo brilham ao anoitecer, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, em North Woodstock, NH (AP Photo/Robert F. Bukaty) “/>

Uma celebração arquitetônica anual do gelo está em andamento novamente em New Hampshire e em vários outros estados. Os castelos de gelo, que são instalações artísticas temporárias e atrações turísticas, apresentam torres, túneis, arcos e cavernas, todos criados pelo cultivo, colheita e disposição de milhares de pingentes de gelo e depois explodidos com sprinklers.

A empresa por trás dos monitores expandiu-se desde a sua primeira instalação em 2011. Este ano tem operações em Utah, Minnesota, dois locais no Colorado e New Hampshire, onde o local inclui uma colina para tubos de neve e uma barra de gelo. Depois de um inverno ameno no ano passado, as autoridades ficaram encantadas com o fato de as temperaturas serem baixas o suficiente para abrirem mais cedo nesta temporada.

“É um dos maiores castelos de gelo que já construímos”, disse Jared Henningsen, vice-presidente de operações da empresa. “Estamos vendo cerca de 25 milhões de libras de gelo espalhadas por dois acres”.

Enquanto uma tempestade de inverno trouxe neve fria e úmida para o sul, os visitantes do castelo de New Hampshire se reuniram para explorar suas reviravoltas na sexta-feira. Julia Jones, de Gloucester, Massachusetts, disse que viaja para o norte de New Hampshire várias vezes por ano, mas não tinha experimentado os castelos de gelo até sua visita no dia da inauguração.

“Nunca vi nada assim antes”, disse ele. “Honestamente, não pensei que seria tão grande.”

Jessica Sullivan, de Fairhaven, Massachusetts, também ficou surpresa, e não apenas pela atmosfera gelada. Seu namorado, Brian Jacques, a pediu em casamento durante sua visita.

“É um lugar lindo”, disse Jacques, que recebeu o “sim” que esperava. “Eu definitivamente pensei, esta é a hora e o lugar para fazer isso.”

Durante o dia, as paredes e outras estruturas brilham em um tom azul claro. Quando a noite cai, as luzes incrustadas no gelo brilham em rosa, roxo e verde.

“Depois de entrar em um castelo de gelo, você está fazendo a transição para algo totalmente envolvente e diferente de tudo que a maioria dos visitantes já viu”, disse Henningsen. “Acho que isso inspira as pessoas.”