Delhi airport operations return to normal as runway visibility improves

As operações no aeroporto Indira Gandhi International (IGI) de Delhi voltaram ao normal e todos os voos estão agora operando conforme programado, após uma melhoria na visibilidade da pista causada pelo nevoeiro, disseram as autoridades aeroportuárias.

Em uma atualização compartilhada às 19h30, as autoridades do aeroporto de Delhi disseram que a visibilidade no aeroporto havia melhorado, permitindo a retomada de todas as operações de voo.

“Atualização publicada às 19h30. Atenção, todos os viajantes! A visibilidade da pista no aeroporto de Delhi melhorou e todos os voos estão operando normalmente. Solicita-se aos passageiros que entrem em contato com a companhia aérea em questão para obter informações atualizadas sobre o voo”, disseram as autoridades do aeroporto de Delhi em uma publicação. na INCÓGNITA.

Esta manhã, uma densa neblina cobriu Delhi, causando interrupções nos serviços de vôo e trem. A cidade também passou por ondas de frio e queda de temperatura. Vários voos no Aeroporto Internacional Indira Gandhi foram atrasados ​​devido ao nevoeiro.

Anteriormente, vários voos foram atrasados ​​no aeroporto de Delhi devido ao nevoeiro e às más condições de visibilidade.

De acordo com o Departamento Meteorológico da Índia, Delhi registrou 10 graus Celsius às 5h30 de domingo. Ontem, neste horário, a temperatura na cidade era de 10,2 graus Celsius. Vários trens chegam atrasados ​​à estação ferroviária de Nova Delhi devido ao nevoeiro.

A qualidade do ar na capital nacional continuou na categoria “muito má”. De acordo com o Conselho Central de Controle de Poluição, o AQI foi registrado em 377 em Delhi hoje às 6h. Ontem, à mesma hora, eram 385.

Um IQA entre zero e 50 é considerado “bom”, 51 e 100 “satisfatório”, 101 e 200 “moderado”, 201 e 300 “ruim”, 301 e 400 “muito ruim” e 401 e 500 “grave”. O inverno rigoroso continuou e muitos moradores de rua foram vistos passando a noite em abrigos.

A densa neblina em Delhi-NCR afeta gravemente a visibilidade, causando atrasos em 24 trens e múltiplas interrupções de voos. Companhias aéreas como SpiceJet e IndiGo aconselham os viajantes a verificar os horários, pois a má visibilidade pode levar a cancelamentos. O IMD prevê nevoeiro contínuo com possíveis chuvas, prevendo ligeiros aumentos de temperatura nos próximos dias.

Várias pessoas foram vistas se abrigando em um abrigo noturno montado em Bhikaji Cama Place. O Conselho de Melhoria de Abrigos Urbanos de Delhi (DUSIB) montou 235 tendas de pagode para fornecer abrigo a moradores de rua. Abrigos noturnos foram instalados em diversas áreas da capital nacional, incluindo AIIMS, Lodhi Road e viaduto Nizamuddin.

Em resposta ao frio, moradores da capital foram vistos reunidos em torno de fogueiras. Muitos estados do norte da Índia também experimentaram clima semelhante na manhã de domingo, com densas camadas de neblina e ondas de frio.