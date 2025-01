Delhi Metro Phase 4: DMRC set to open 44 new Metro stations by 2026

A fase 4 do metrô de Delhi está pronta para transformar o transporte público no Região da Capital Nacional (NCR) com a adição de 44 novas estações de metrô entre Seis corredores principais. A expansão aumentará significativamente a conectividade, reduzirá o congestionamento da estrada e acomodará a crescente população em Delhi e suas áreas vizinhas.

Plano DMRC para a Fase 4 do Metro de Delhi

Ele Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) apresentou um plano extenso para a Fase 4, que abrange uma distância total de 112,32 km. O projeto consiste em vários corredores com seções altas e subterrâneas. Espera -se que os corredores prioritários estejam operacionais por Março de 2026Embora a conclusão completa possa se estender até 2028 devido a fatores logísticos.

Custo do projeto e investimento

O custo da fase 4 do metrô de Délhi é estimado em cerca de Rs 24.948,65 milhões de rúpias. Desde a sua aprovação em março de 2019, o DMRC Ele tem executado a construção em fases. O projeto está sendo financiado através de uma combinação de apoio do governo, empréstimos e investimentos internacionais no setor privado.

Benefícios de conectividade da fase 4 da fase 4 de Delhi

Espera -se que a expansão melhore a conectividade da última milha, particularmente no desenvolvimento de áreas residenciais em rápido desenvolvimento. Ao vincular essas áreas à rede metropolitana de Delhi existente, as novas estações de metrô garantirão experiências de viagem mais suaves e reduzirão a dependência de veículos particulares.

Impacto no tráfego e meio ambiente

Com 44 novas estações de metrô, Fase 4 do metrô de Delhi Ele desempenhará um papel crucial para abordar o congestionamento do tráfego, incentivando mais viajantes a mudar o metrô. Além disso, as novas linhas do metrô contribuirão para níveis mais baixos de poluição do ar, apoiando os esforços contínuos de Delhi para melhorar a qualidade do ar.

Fase 4 do metrô de Delhi: novos corredores e estações de metrô

A fase 4 do Metro Delhi consiste em seis novos corredores, estrategicamente projetados para melhorar a acessibilidade em diferentes partes da cidade. Abaixo está um detalhamento dos corredores, seus comprimentos e o número de novas estações de metrô que são introduzidas:

1. Aerocidade – Tughlakabad (linha de ouro)

Comprimento: 23,62 km

Número de estações: 15

2. Mukundpur – Maujpur (extensão da linha rosa)

Comprimento: 12,55 km

Número das estações: 8

3. Janakpuri West – RK Ashram (extensão da linha Magenta)

Comprimento: 28,92 km

Número de estações: 22

4. Inderlok – Indraprastha (extensão da linha verde)

Comprimento: 12,58 km

Número das estações: 10

5. Lajpat Nagar – Bloco Saket G

Comprimento: 8,38 km

Número das estações: 8

6. Rithala – Narela (extensão da linha vermelha)

Comprimento: 21,73 km

Número de estações: 15

Lista completa de novas estações de metrô na fase 4 do metrô de Delhi

A seguir, é apresentada a lista completa de 44 novas estações de metrô na Fase 4, categorizadas por seus respectivos corredores:

Aerócidade – Tughlakabad (linha de ouro)

Aerocity, Mahipalpur, VASANT KUNJ, KISHANGAR, CHHATARPUR, CHHATARPUR MANDIR, IGNOU, NEB SARAI, Saket G-Block, Ambedar Nagar, Khanpur, Sangam VIhar, Maa Anandmayee Marg, Tughlakabad Rawey, Ughlakadad

Mukundpur – Maujpur (linha rosa)

Mukundpur, Majlis Park, Burri Crossing, Jharoda Majra, vila de Jagatpur, Soorghat, Sonia Vihar, Khajuri Khas, Bhajanpur, Maujpur-Babarpur

Janakpuri West – RK Ashram (linha Magenta)

Janakpuri West, Krishna Park Extension, Keshopur, Paschim Vihar, Peregarhi, Mangol Puri, Enclave Ocidental, Pushpanjali, Deepali Chowk, Pitmpura, Prashant Vihar, North Pitampur, Haiderpur Badli Mor.

InsterLok – Indraprastha (linha verde)

Inderlok, Dayabasti, Sarai Rohilla, Ajmal Khan Park, Nabi Karim, Estação Ferroviária de Nova Délhi, Hospital LNJP, Portão de Delhi, IG Stadium, Indraaprastha

Lajpat Nagar – Bloco Saket G

Lajpat Nagar, Andrews Ganj, Greater Kailash – 1, Chiag Dilli, Pushpa Bhawan, Centro do Distrito Saket, Pushp Vihar, Saket G Block

A Delhi Metro Fase 4 é um dos projetos de infraestrutura urbana mais ambiciosa da Índia, que redefine o transporte público na NCR. À medida que a construção avança, os viajantes podem esperar uma rede de metrô mais eficiente, ecológica e bem conectada. Com novas estações de metrô, mapas de rotas atualizados e serviços DMRC aprimorados, o sistema de transporte de Delhi está se preparando para uma transformação importante até 2026.