Demand for travel, hospitality jobs in Nov-Jan wedding season up 37 pc: Report

O interesse dos candidatos ao emprego em funções de viagem e hospitalidade na temporada de casamentos recentemente concluída, novembro de 2024 a janeiro de 2025, viu um aumento de 37 % em comparação com o ano anterior, disse um relatório publicado na quarta -feira na quarta -feira. Os casamentos desempenharam um papel importante nesse aumento, alimentando a demanda por funções como gerentes de resort, funcionários do hotel, agentes de viagens, banquetes e coordenadores de decoradores, de acordo com o relatório do portal de trabalho.

Entre as várias funções oferecidas, o maior aumento de juros foi para as posições dos planejadores de casamento com um forte aumento de 70 %, de acordo com o relatório.

Outras funções para as quais a demanda entre os candidatos a emprego viram um aumento significativo foi o gerente do resort (57 %), o gerente do hotel (52 %) e o agente de viagens (16 %).

As funções que tiveram uma diminuição de juros durante o período em revisão incluíram a equipe do evento (37 %) e o gerente de turismo especializado (3,3 %), de acordo com os dados.

Em geral, o interesse em viagens e hospitalidade aumentou 37 % no ano em ano, de acordo com o principal relatório do local de trabalho.

Sashi Kumar, diretor de vendas da Índia, disse: “A indústria do casamento está crescendo, assim como a demanda por profissionais qualificados para apoiá -la. Estamos vendo um aumento significativo no interesse em funções de viagem e hospitalidade, particularmente aquelas relacionadas aos casamentos, Como os casais estão cada vez mais procurando ajuda profissional para criar as celebrações de seus sonhos.