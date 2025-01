Demerger to push pace of growth: ITC Hotels MD

O segundo maior player hoteleiro da Índia, ITC Hotels, está agora buscando um “crescimento acelerado” após sua cisão como uma empresa listada separada do grupo controlador de mesmo nome. Na terça-feira, quando suas ações foram creditadas em contas demat de acionistas elegíveis da ITC, o CEO da ITC Hotels, Anil Chadha, disse à TOI que a empresa livre de dívidas será “mais ágil e atrairá maiores investimentos”.

“Estamos bem posicionados em segmentos que vão do luxo ao premium com nossas seis marcas. Nos últimos 24 meses abrimos 30 propriedades e até o momento existem 4.000 chaves em 45 propriedades em pipeline que serão inauguradas em ritmo semelhante. Dos 13 mil quartos em 140 hotéis até agora, cresceremos para mais de 18 mil quartos em 200 hotéis até 2030 com a nossa estratégia de direitos de ativos”, disse Chadha.

O grupo percorreu um longo caminho desde que o primeiro hotel foi inaugurado em Chennai, há 50 anos, seguido por um em Agra e depois pelo Maurya, em Delhi. O maior e mais antigo player hoteleiro da Índia, o Taj do Grupo Tata, abriu sua primeira propriedade em 1903 e atualmente possui um portfólio de 350 hotéis, incluindo cerca de 120 em desenvolvimento. De acordo com a consultoria hoteleira Hotelivate, a Marriott International tem o maior número de quartos de hotel na Índia (cerca de 24 mil), seguida pelo Taj Group (cerca de 22 mil), Radisson (cerca de 14 mil); ITC (13 mil) e Accor (cerca de 10 mil), seguidas por outras.

Assim, além de gerar valor para o grupo, a cisão da ITC Hotels também visa acelerar o ritmo de crescimento, uma vez que a economia indiana está prestes a crescer nos próximos anos. No plano internacional, a ITC está a criar mais dois hotéis no Nepal depois de Colombo, acrescentou Chadha. Ele está recebendo ofertas para administrar mais propriedades no Sri Lanka.

A controladora do tabaco transferirá INR 1.500 crore para a entidade cindida, da qual será agora acionista de 40% e manterá as marcas registradas dos restaurantes populares Bukhara, Dum Pukht e Dakshin, pelos quais receberá royalties. A propósito, a ITC Ltd detém uma participação de 16,13% na empresa-mãe da Oberoi Hotels, EIH, e também tem participações noutras empresas hoteleiras.

“Aproximadamente 80% dos nossos hotéis no portfólio são brownfield (que têm muito mais chances de se tornarem realidade do que projetos Greenfield), o que aumentará nosso portfólio gerenciado. A proporção anterior de 45% de propriedades próprias e 55% de propriedades administradas mudará para 65% de propriedades administradas e 35% de propriedade. A próxima rodada de crescimento virá dos segmentos acessíveis e sofisticados”, disse Chadha.

Com as suas famosas marcas de restaurantes, a alimentação e bebidas (F&B) tem sido uma parte importante da jornada da ITC Hotels. Nos tempos pré-Covid, o aluguer de quartos e a alimentação e bebidas geravam rendimentos quase iguais e um número significativo de visitantes compareciam para jantar, além dos residentes. Agora que as tarifas aumentaram acentuadamente desde o final de 2021, a proporção das tarifas aumentou para 52 por cento, com os alimentos e bebidas a representarem 40 por cento e outros itens, como banquetes e spas, os restantes 8 por cento.

“A Índia está a amadurecer em todas as frentes e há um aumento na procura em todos os segmentos. Não estamos vendo nenhuma desaceleração do consumo em nossa indústria. Possuímos grandes ativos, fantástica eficiência operacional e estamos bem preparados para acompanhar o incrível crescimento do nosso país. A construção de infra-estruturas que está a ocorrer na Índia está a criar uma nova onda de procura até agora vista em resorts no estrangeiro: os visitantes afluem a eventos/exposições durante a semana em mega locais recentemente criados, como o Bharat Mandapam, na Índia, em Deli, ou o Jio Centre, em Mumbai, e depois vão para o local. vantagem do fim de semana. para passear antes de voltar para casa. A ITC Hotels está muito entusiasmada com a próxima fase de crescimento que se avizinha”, disse Chadha.