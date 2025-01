Detours and day trips: ‘Sunshine Saturday’ sees holiday bookings soar – with new trends for 2025

Mais de 12 milhões de britânicos já reservaram voos, transporte ou alojamento para viagens internacionais em 2025, com planos de gastar £1.753 em férias médias no estrangeiro, de acordo com uma pesquisa da American Express.

Neste fim de semana, as agências de viagens do Reino Unido esperavam um aumento nas reservas, sendo o “Sunshine Saturday” um dos dias mais populares do ano para reservar férias.

E enquanto no ano passado a tendência popular de férias era a “trapaça do destino” (trocar locais idílicos conhecidos por opções mais baratas), este ano as agências de viagens prevêem que os turistas farão desvios e adicionarão lugares um pouco fora dos roteiros mais conhecidos. suas ofertas. itinerários.

A Catedral de Santa María em Girona, Catalunha, Espanha. Fotografia: Iurii Buriak/Alamy

A agência de viagens online Expedia disse ter observado um aumento nas pesquisas por destinos menos conhecidos perto dos principais pontos turísticos até 2025, com 63% dos viajantes dizendo que provavelmente visitarão um “destino de desvio” em sua próxima viagem.

A Expedia disse que esses destinos incluíam Waikato, em Auckland; Girona, para veranistas em Barcelona; e Krabi, na Tailândia, para quem viaja para Phuket.

Esta mudança para experiências de viagem mais inexploradas também está a ser impulsionada pelo desejo de experiências únicas, afastando-se dos focos virais das redes sociais.

Paul Charles, executivo-chefe da consultoria de viagens PC Agency, disse: “Somos uma geração que quer explorar, encontrar novas experiências e geralmente em novos destinos”.

As viagens de um dia também continuarão a ganhar popularidade. Agentes de viagens relatam que alguns turistas estão abrindo mão de uma noite em um hotel por um itinerário lotado de um dia.

Praia de Phra Nang em Krabi, Tailândia. Fotografia: Mladen Antonov/AFP/Getty Images

De acordo com dados do Eurostar, em 2023, uma média de 12,3% das pesquisas de rotas para Londres foram para viagens no mesmo dia; Este saltou para uma média de 17,9% em 2024, e a empresa espera que esta tendência continue a aumentar no novo ano. Londres a Paris foi a busca mais popular.

“Estamos a assistir a um aumento acentuado na popularidade dos passeios de um dia e acreditamos que esta tendência é impulsionada pela conveniência de viajar de um centro para outro”, disse um porta-voz do Eurostar.

Este aumento na popularidade pode ser devido à “facilidade e eficiência” das viagens de trem, disse o porta-voz. “Os viajantes podem pegar o trem das 6h01 saindo de Londres e estar em Paris às 9h20, depois retornar no trem das 18h01, permitindo-lhes desfrutar de um dia inteiro na cidade antes de chegar em casa às 21h30. . Além disso, eles podem chegar à estação apenas uma hora antes da partida, em vez das duas horas que normalmente levam para viajar de avião, e transportar líquidos diretamente pela segurança sem problemas.”

No entanto, Charles disse que o oposto é verdadeiro para destinos mais distantes, como Roma ou Bucareste, e que as viagens de fim de semana estão se tornando cada vez mais longas.

“Vejo uma diminuição nas escapadelas de fim de semana e um aumento nas estadias mais longas em destinos europeus”, afirmou. “Os viajantes estão combinando a nova liberdade de trabalhar remotamente com dias extras de tempo livre. Assim, o antigo feriado de fim de semana tornou-se uma estadia típica de quatro ou até cinco dias, e parte desse tempo é gasto trabalhando com flexibilidade.”

As agências de viagens também estão a registar um aumento na procura de viagens de longa distância e multidestinos. A Abta, a associação comercial de viagens, concluiu que a Ásia registará o maior aumento anual de visitantes, com o Japão, a Tailândia, a Índia e a China entre as principais opções de viagem.

Praça da Independência, na cidade velha de Girona, Catalunha, Espanha. Fotografia: Greg Balfour Evans/Alamy

“Algumas das principais tendências que estamos a observar são o aumento do interesse em destinos de longo curso, especialmente na Ásia e em África”, disse o porta-voz da Abta, Graeme Buck.

A pesquisa da Abta mostra que os consumidores consideram as férias tão importantes que agora são vistas como a última coisa que as pessoas gostariam de cortar nos gastos, antes de comer fora, comprar roupas e eletrônicos.

Charles acrescentou: “Com base em reservas antecipadas e apesar das questões geopolíticas, mais pessoas viajarão em 2025 do que nunca.

“O desafio será saber se a nossa infra-estrutura, como aeroportos, estações ferroviárias, portos marítimos e portões de segurança, onde quer que estejamos no mundo, será capaz de lidar com isso.”