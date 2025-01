DGCA directs airlines to boost capacity, rationalise fares for Prayagraj during Mahakumbh

A Diretoria Geral de Aviação Civil (DGCA) ordenou que as companhias aéreas aumentassem a capacidade e racionalizassem as taxas de voos para oraragraj durante o atual Mahakumbh.

Esse movimento ocorre após inúmeras queixas dos viajantes aéreos nas taxas de voo disparadas, com os preços de Delhi para Prayagraj que subiram para INR 25.000, um aumento significativo no INR usual 5.000.

Para resolver o problema, o DGCA se reuniu com as companhias aéreas em 23 de janeiro, exortando -as a adicionar mais voos e racionalizar as taxas. Como resultado, 81 vôos adicionais para janeiro foram aprovados, o que leva o número total de voos para oraragraj para 132 de toda a Índia.

“Em vista de um provável aumento da demanda, a DGCA se reuniu com as companhias aéreas em 23 de janeiro e pediu a aumentar a capacidade adicional adicionando vôos e racionalizando as taxas”, afirmou a DGCA.

As taxas aumentaram devido à grande demanda e oferta à rota determinada e aos preços dinâmicos, disse uma fonte na companhia aérea de destaque.

Em 24 de janeiro, a SpiceJet anunciou a adição de vôos especiais a Prayagraj para Maha Kumbh, apresentando novos vôos diretos de Guwahati, Chennai e Hyderabad.

Em 25 de janeiro, a Akasa Air aumentou sua conectividade a Prayagraj com vôos especiais de Pune, Hyderabad, Ahmedabad e Bengaluru através de Delhi, além de seus serviços diretos da Mumbai Daily.

No entanto, as preocupações com práticas de preços injustos persistem. O porta -voz nacional de Vishwa Hindu Parishad, Vinod Bansal, criticou o governo e as companhias aéreas por aproveitar a alta demanda, descrevendo -a “injusta e não muito ética”.

“O governo do estado não apenas cuida do serviço, segurança e instalações dos devotos que chegam a Maha Kumbh na Terra Santa de Prayagraj, muitas organizações religiosas, sociais e pessoas orientadas para serviços também estão envolvidas no serviço desinteressadamente.

Mas, ao mesmo tempo, algumas companhias aéreas estão aproveitando o número crescente de passageiros e o aumento das taxas de ar e cobrando taxas exorbitantes. O que é totalmente injusto e incomum. Esta é uma ocasião para hospitalidade, dedicação e hospitalidade respeitosa e não para coletar taxas injustas “, disse Vinod Bansal em X.

O Mahakumbh que é comemorado a cada 12 anos está vendo uma grande participação de devotos. A maior reunião religiosa do mundo começou em 13 de janeiro e será concluída em 26 de fevereiro.

Durante os peregrinos de Mahakumbh, eles vão para os rios Sangam, a confluência dos rios Ganga, Yamuna e Saraswati (agora extinta), para tomar o mergulho sagrado para absolver os pecados e conceder Moksha (libertação).

As principais datas do banho incluem 29 de janeiro (Mauni Amavasya – Segundo Shahi Snan), 3 de fevereiro (Basant Panchami – Terceiro Shahi Snan), em 12 de fevereiro (Lei Maghi P) e em 26 de fevereiro (Maha Shivivrati).