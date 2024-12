Digi Yatra passengers' data are not shared with Indian tax authorities: Civil Aviation Ministry

O Ministério da Aviação Civil disse na segunda-feira que os dados dos passageiros que usam o Digi Yatra não são compartilhados com as autoridades fiscais indianas. No início do dia, o Departamento de TI refutou relatos de que os dados da Digi Yatra seriam usados ​​para reprimir os sonegadores de impostos.

Baseado na tecnologia de reconhecimento facial (FRT), o Digi Yatra fornece movimentação contínua e sem contato de passageiros em vários pontos de controle nos aeroportos.

Os dados compartilhados por um passageiro para Digi Yatra são armazenados em formato criptografado. Para usufruir do serviço, o passageiro precisa cadastrar seus dados no aplicativo Digi Yatra por meio de validação baseada em Aadhaar e captura de autoimagem. Na próxima etapa, o cartão de embarque deverá ser digitalizado e as credenciais compartilhadas com o aeroporto.

Em uma postagem no X, o ministério disse que os dados dos passageiros do Digi Yatra não são compartilhados com as autoridades fiscais indianas.

“O aplicativo Digi Yatra segue o modelo de Identidade Soberana (SSI), onde as informações de identificação pessoal (PII) e as credenciais de viagem são armazenadas exclusivamente no dispositivo do usuário, e não em qualquer repositório central. Além disso, se um usuário desinstalar o aplicativo Digi Yatra, o os dados são completamente excluídos”, disse o ministério em uma postagem no X.

Além disso, o ministério disse que os sistemas aeroportuários excluem automaticamente os dados dos passageiros 24 horas antes da partida do voo.

Os testes da tecnologia de reconhecimento facial começaram no aeroporto de Calcutá em 21 de fevereiro. Até quinta-feira, 9.206 passageiros utilizaram a instalação. Os passageiros viajando pela Air India, IndiGo, GoFirst, Vistara e SpiceJet poderão usar o DigiYatra no aeroporto de Calcutá, disse o aeroporto de Calcutá em um comunicado.

O Departamento de TI, em uma postagem no X, refutou relatórios alegando que os dados do Digi Yatra serão usados ​​para reprimir os sonegadores de impostos. “A este respeito, fica esclarecido que até o momento não houve tal ação por parte do departamento @IncomeTaxIndia”, disse ele.

Digi Yatra é gerenciado pela Fundação Digi Yatra. Seus acionistas são Airport Authority of India (AAI), Cochin International Airport Ltd (CIAL), Bangalore International Airport Ltd (BIAL), Delhi International Airport (DIAL), Hyderabad International Airport Ltd (HIAL) e Mumbai International Airport Ltd (MIAL).