Digi Yatra surpasses 10 million downloads

Digi Yatra, um ecossistema baseado em identidade auto -suficiente (SSI) que usa a tecnologia biométrica facial para processamento de passageiros sem contato, atingiu um marco significativo excedendo 10 milhões de aplicações. Essa conquista enfatiza a crescente popularidade da plataforma e destaca seu papel crucial na melhoria das experiências de viagens aéreas, mantendo a privacidade e a eficiência.

Executa em dezembro de 2022, o Digi Yatra usa a tecnologia avançada de autenticação de rosto para racionalizar o processamento de passageiros em 24 aeroportos em toda a Índia. Até o momento, facilitou mais de 45 milhões de viagens sem problemas, oferecendo aos passageiros uma experiência de viagem sem problemas. Com quase 10 milhões de usuários ativos e uma média de 30.000 downloads diários de aplicativos, a Digi Yatra está estabelecendo novos padrões em soluções de viagem digital.

Suresh Khadakbhavi, CEO da Fundação Digi Yatra, comentou: “O marco dos 10 milhões de usuários reflete a confiança e a confiança que nossos usuários colocaram em nós. Nossos esforços, incluindo a iniciativa de campanha ‘D-Kyc’, nos ajudaram a aumentar o crescimento em 2024. Nosso objetivo é manter o impulso de inovação, privacidade e evolução da experiência de passageiros para obter avanços ainda maiores no futuro. Nossa associação com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para o IATA One-Id X Yatra para permitir que o Digi Yatra para fluxos internacionais aumentará um maior crescimento em 2025.

Digi Yatra tem planos ambiciosos até 2025. A plataforma apoiará os 22 idiomas oficiais indianos, garantindo que as barreiras linguísticas não prejudiquem a capacidade de qualquer viajante de navegar nos processos do aeroporto. Além disso, a Digi Yatra planeja iniciar um projeto piloto internacional, oferecendo aos passageiros estrangeiros com passaportes eletrônicos (e-Passports) a oportunidade de experimentar o ecossistema de viagens sem contato e nenhum contato sem contato que a plataforma forneça.