Direct rail service to Kashmir won't have any negative impact on Jammu: Omar Abdullah

Nova Delhi: O ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, sai após uma reunião com a Ministra das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, no ministério em Nova Delhi. (Foto PTI / Arun Sharma) ( “/>

O ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, acalmou na segunda-feira os temores de consequências negativas para Jammu após o lançamento do serviço ferroviário direto entre a Caxemira e o resto do país no curto prazo, dizendo que seu governo garantirá que a região se beneficiará imensamente com a conclusão do projeto há muito pendente.

Abdullah falava em um evento organizado aqui em conexão com a inauguração virtual da divisão ferroviária de Jammu pelo primeiro-ministro Narendra Modi, antes do início do serviço ferroviário direto de Katra para a Caxemira, com o teste final agendado para terça-feira.

“Há dois dias, recebemos a boa notícia através da mídia de que o trem experimental chegou a Katra vindo de Srinagar. Espera-se que o primeiro-ministro inaugure muito em breve este trecho que completará a linha férrea e beneficiará enormemente a população da região.” disse o primeiro-ministro.

No entanto, ele disse que há algumas preocupações entre as pessoas em relação ao serviço ferroviário, especialmente em Jammu.

“Costuma-se dizer que quando o serviço ferroviário chegou a Jammu vindo de Pathankot (Punjab), a situação em Pathankot tornou-se um pouco difícil. Também aqui, em alguns lugares, existe a ideia de que se os trens chegarem à Caxemira diretamente de Jammu, este último poderia enfrentam a mesma situação que Pathankot.

“Em nome do meu governo, quero assegurar ao povo de Jammu que o serviço ferroviário para Caxemira não terá qualquer impacto na região. Em vez disso, garantimos que Jammu beneficiará dele, pois irá melhorar o comércio e o turismo, além de aumentar entre as duas regiões”, disse Abdullah.

Elogiando o primeiro-ministro pelos seus esforços para melhorar a conectividade e a rede rodoviária em Jammu e Caxemira, Abdullah disse que a expansão da linha ferroviária para Poonch-Rajouri em Jammu e além de Baramulla na Caxemira será da responsabilidade da divisão ferroviária de Jammu.

“No meu mandato anterior como ministro-chefe, a última função que participei foi a inauguração da estação ferroviária de Katra. Depois de assumir novamente o cargo, esta é a minha primeira função importante. disse.

A inauguração da divisão de Jammu é o maior teste aos esforços do Primeiro-Ministro para melhorar a conectividade e a rede rodoviária na região, disse ele.

O trabalho em andamento no projeto da via expressa Delhi-Amritsar-Katra, a construção da rodovia nacional Jammu-Srinagar de quatro pistas, os túneis Z-morh e Zojila para fornecer conectividade rodoviária a Ladakh em todas as condições climáticas, juntamente com a expansão do aeroporto, irão melhorar ainda mais a conectividade após a conclusão, ele afirmou.

Elogiando o Ministério das Ferrovias, Abdullah disse que as pessoas costumavam descer do trem em Pathankot antes que ele chegasse lentamente a Jammu, mas nas últimas quatro décadas, o serviço ferroviário continuou a se expandir, primeiro de Jammu para Udhampur e depois de Udhampur para Katra. .

Da mesma forma, o serviço ferroviário começou na Caxemira, de Srinagar a Baramulla, e foi estendido para Anantnag e Banihal e mais tarde para Sangaldan, disse ele.

Referindo-se ao forte aumento nas tarifas aéreas durante os meses de inverno, quando a maioria das estradas permanece fechada na Caxemira devido às fortes nevascas, Abdullah disse: “Somos forçados a comprar passagens aéreas no valor de Rs 5.000 por Rs 25.000 …Espero que o novo trem “Serviço não só beneficiará as ferrovias, mas também impulsionará o comércio e as indústrias com a adição de trens de carga.”

Abdullah parabenizou o povo de JK por conseguir uma divisão ferroviária separada em Jammu e disse que era uma demanda há muito pendente que agora foi atendida.

“Estou grato ao primeiro-ministro Modi e ao ministro das Ferrovias Ashwini Vaishnaw”, disse ele.

“O mais importante é que a nossa coordenação e controle não será de Firozpur (divisão ferroviária), mas de Jammu. E nisso, definitivamente veremos benefícios no recrutamento. Uma pequena parte de Punjab e uma parte de Himachal Pradesh foram adicionado a isso também”, disse Abdullah.