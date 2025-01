Disneyland Paris unveils all-new immersive nighttime spectacular

A Disneylândia Paris está pronta para encantar os convidados com os contos da Disney de magia, um novo noturno noturno noturno que combina emoção, inovação e narração de histórias. Seguindo o legado dos sonhos da Disney! (2012) e Disney Illuminations (2017), essa produção impressionante celebra a magia dentro de todos nós, transformando a primeira vez na Main Street, EUA.

Inspirado nos estúdios de animação da Walt Disney e estúdios de animação da Pixar, incluindo Inside Out, Coconut, Charm, Pinocho, Cinderela, Beauty and the Beast, The Lion King, Lilo, Lilo & Stitch, Toy Story e Wall-E, The Encapsulou o show The Essence de magia além do que é visto, evocando alegria, nostalgia, amor e a emoção de perseguir sonhos.

Este show de 20 minutos combina uma narração visual impressionante com a tecnologia Avant -Garde. Os hóspedes estarão completamente imersos em experiência através de:

– Projeções sincronizadas: pela primeira vez, a Main Street, os EUA e o Castelo de Beleza Adormecida serão iluminados simultaneamente com uma impressionante arte digital.

– Extravagância de efeitos especiais: o programa apresenta fontes deslumbrantes, iluminação estroboscópica, pirotecnia e 15 lasers ultra -brilhantes, melhorando o show com detalhes fascinantes.

– Tecnologia avançada de iluminação e drones: mais de 200 acessórios de LED arquitetônicos, 60 pacotes de iluminação potencial de potencial e figuras de drones em 3D, desenvolvidas em associação com o fornecedor oficial de tecnologia da Disneyland Paris, Drone, cria uma experiência sensorial incomparável.

– Produção meticulosa: Dê a este show a vida exigiu mais de 17.500 horas de programação, aproveitando os processos 3D avançados com a Northhouse Experience, com sede em Londres.

No coração da Disney Tales of Magic está sua música original, Live in Magic, tocada em francês e inglês de Noemie Legrand. Composto por Noémie Legrand, Tony Ferrari e Lucky West, a música é acompanhada por uma orquestra de 100 peças, gravada nos lendários estúdios aéreos de Londres. A trilha sonora combina sem problemas mais de 20 momentos musicais amados da Disney e da Pixar, criando uma conexão emocional com o público de todas as gerações.

Como todos os shows e desfiles da Disneylândia, essa experiência espetacular está incluída no ingresso padrão do Disneyland Park.