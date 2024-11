Doce de Figo Caseiro: Uma Receita Tradicional e Versátil

O doce de figo caseiro é uma iguaria que vai muito além do tradicional uso como acompanhamento de pães e bolachas. Pode ser incorporado como um tempero em saladas ou até como um delicioso topping para sobremesas. A seguir, descubra como preparar esta receita simples, mas cheia de sabor, em sua própria cozinha.

Ingredientes Necessários

Figos frescos : 1 kg

: 1 kg Açúcar amarelo : 400 g

: 400 g Pau de canela : 1 unidade

: 1 unidade Sumo de limão : 1 limão

: 1 limão Água: 1 litro

Modo de Preparação

Prepare a calda

Num tacho, adicione o açúcar, a água, o sumo de limão e o pau de canela. Mexa os ingredientes e leve ao lume até começar a ferver. Esta mistura será a base do doce, proporcionando equilíbrio entre a doçura e a acidez.

Prepare os figos

Enquanto a calda aquece, lave bem os figos. Corte-os ao meio e, em seguida, em quartos, mantendo a casca. Caso prefira um doce mais suave, pode optar por descascar os figos.

Misture os ingredientes

Assim que a calda estiver fervendo, adicione os figos cortados. Mexa continuamente para que os frutos incorporem o sabor da calda e para evitar que grudem no fundo do tacho. A mistura deve fervilhar suavemente.

Cozedura lenta

Reduza o lume para fogo baixo e deixe cozinhar por cerca de 40 a 60 minutos. Durante este período, o doce deve atingir o chamado “ponto de estrada”. Para testar, retire uma pequena quantidade do doce e coloque-a num prato. Passe uma colher no centro; se formar uma “estrada” que não se feche de imediato, o doce está no ponto ideal.

Finalize a textura

Retire o pau de canela e utilize uma varinha mágica ou passe-vite para triturar o doce até obter a consistência desejada. Pode optar por deixá-lo mais homogéneo ou com pequenos pedaços de figo, dependendo da sua preferência.

Armazenamento adequado

Após triturar, deixe o doce arrefecer um pouco e transfira-o imediatamente para frascos previamente esterilizados. Feche bem os frascos e vire-os de cabeça para baixo, criando um vácuo que ajudará na conservação do produto. Deixe-os nesta posição por 24 horas.

Dicas de Conservação

Prazo de validade fechado : Até um ano, se armazenado em local fresco e seco.

: Até um ano, se armazenado em local fresco e seco. Depois de aberto: Conserve o doce no frigorífico e consuma-o no prazo de um mês para garantir sua qualidade e frescura.

Sugestões de Uso

O doce de figo é incrivelmente versátil. Experimente utilizá-lo como cobertura para gelados, recheio de bolos, ou mesmo como acompanhamento de queijos curados, criando combinações únicas e sofisticadas.

Esta receita tradicional portuguesa não só é prática de fazer como também celebra o sabor natural dos figos, trazendo um toque especial a qualquer refeição