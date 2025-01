Domestic bookings growing by more than 30% YoY: Airbnb

Os viajantes da geração Z da Índia dobraram suas reservas nos três primeiros trimestres de 2024 em comparação com 2023, enquanto as reservas antigas aumentaram quase 30 %. As preferências dos viajantes evoluíram significativamente, com uma maior demanda por categorias do Airbnb, como estadias perto de parques nacionais e cidades icônicas, estadias tropicais e casas com piscinas incríveis.



